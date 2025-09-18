Mundial de vóley: con los sanjuaninos Sánchez y Armoa, Argentina eliminó a Francia y clasificó a octavos La Albiceleste logró un heroico triunfo ante los franceses por 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12) para avanzar entre los mejores 16 del torneo.

Luego de los triunfos ante Finlandia y Corea del Sur, la selección agentina dio el golpe y se clasificó a los octavos de final del Mundial de vóley tras vencer al bicampeón olímpico Francia por 3-2. El encuentro en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, se definió en el tie break con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.

Gracias a la victoria ante una potencia mundial, el equipo de Marcelo Méndez terminó como líder del Grupo C con tres triunfos y eliminó del torneo al ganador de la medalla dorada en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024. De esta manera, se enfrentará al segundo del Grupo F, que por ahora es Italia, que más tarde se enfrentará a Ucrania y es favorito para pasar de ronda. Ese duelo se disputará el próximo domingo 21, en horario a confirmar por la organización del certamen.

El primer set fue muy parejo, como era de esperarse. Pero el conjunto nacional lo definió de mejor manera de la mano de Luciano Palonsky, gracias a un ataque que pegó en el bloqueó francés. Él, junto a Lucho Vicentín, fueron los máximos anotadores del parcial con 6 puntos. También fue importante Agustin Loser (4).

La segunda manga volvió a mostrar una paridad similar a la del inicio del juego. Pero a diferencia, Argentina logró sacar dos puntos de ventaja en la etapa final del set y se aprovechó del gran partido de los puntas argentinos (Palonsky y Vicentín) para quedarse con un 25-23 que lo pone 2-0 al frente del encuentro.

Ya en el tercer set, Francia mejoró en el ataque y mostró superioridad (17 puntos contra 12) para descontar en el marcador gracias a un 25-21 para los europeos. El hilo del partido siguió con el mismo denominar en el 4° parcial: los franceses se hicieron fuertes con el aporte de Brizard en ofensiva y una gran recepción para el 25-20.

En el tie break, como a lo largo de todo el encuentro, la participación de Luciano De Cecco con el armado fue clave. Y el que volvió a aparecer en gran esplender fue Vicentín, quien acabó como el goleador del seleccionado con 22 puntos. Argentina siempre estuvo al frente en el marcador y se quedó con el set decisivo por 15-12. Tercera victoria, clasificación a octavos de final y eliminación para los campeones olímpicos. Una tarde redonda para el vóley argentino en Filipinas.

La presente edición del certamen introdujo una modificación relevante en su formato: a partir de ahora, la Copa del Mundo se disputará cada dos años y contará con la participación de 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona accederán directamente a los octavos de final.

En territorio asiático ya quedaron conformados cuatro cruces de la fase de los 16 mejores, dado que Polonia jugará ante Canadá y Turquía se presentará frente a Países Bajos (ambos el 20 de septiembre); mientras que Estados Unidos se medirá con Eslovenia y Portugal chocará con Bulgaria (pautados para el 22 de septiembre). Además, Bélgica-Finlandia se enfrentarán el 21 de septiembre.

En cuanto a la conformación del plantel criollo, Marcelo Méndez viajó a Filipinas con los 15 jugadores que participaron en el torneo amistoso de Polonia. Sin embargo, el reglamento exige que la nómina definitiva para el Mundial esté compuesta por 14 jugadores. Por este motivo, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) anunció este viernes la lista final de convocados, dejando fuera a Gustavo Maciel, central de 23 años y reciente incorporación del Friedrichshafen alemán.

Aunque Maciel podrá continuar entrenando junto al grupo, no estará habilitado para disputar los partidos oficiales, según comunicó la FeVA. El torneo, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, tiene como escenario principal el Coliseo Smart Araneta de Quezon, con capacidad para 14.430 espectadores, mientras que las fases decisivas se disputarán en el Mall of Asia Arena de Pásay, que puede albergar a 20.000 personas.

El recorrido de la Albiceleste en los mundiales ha estado marcado por momentos de gloria y desafíos persistentes. El tercer puesto conseguido en Argentina 1982 permanece como el mayor logro, ya que representó un punto de inflexión en la proyección del equipo y en el desarrollo del vóley en el país. En aquella edición, el equipo dirigido por el coreano Young Wan Sohn y liderado por Daniel Castellani desató un entusiasmo inédito en el estadio de Newell’s en Rosario y luego en el Luna Park de Buenos Aires, donde la afición acompañó masivamente durante los primeros partidos.

En el siglo XXI, el desempeño argentino en los mundiales ha estado lejos de los primeros planos. Entre Argentina 2002 y Polonia-Eslovenia 2022, el elenco nacional no logró ubicarse entre los ocho mejores equipos. En la última edición, finalizó en el octavo puesto, mientras que en Italia y Bulgaria 2018 ocupó el decimoquinto lugar.

FASE DE GRUPOS

Grupo A: Filipinas, Irán, Egipto y Túnez

Grupo B: Polonia, Países Bajos, Qatar y Rumania

Grupo C: Francia, Argentina, Finlandia y Corea del Sur

Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal y Colombia

Grupo E: Eslovenia, Alemania, Bulgaria y Chile

Grupo F: Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia

Grupo G: Japón, Canadá, Turquía y Libia

Grupo H: Brasil, Serbia, República Checa y China

Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente instancia

Octavos de Final: Del 20 al 23 de septiembre

Cuartos de Final: 24 y 25 de septiembre

Semifinales: 27 de septiembre

Final: 28 de septiembre

EL PLANTEL ARGENTINO