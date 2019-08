Premiado. Messi no se llevó el premio al mejor jugador de la UEFA pero sí al de mejor delantero, tras una destacada temporada con el Barcelona. Y creían que se odiaban.

El central holandés del Liverpool Virgil van Dijk le arrebató a Lio Messi y a Cristiano Ronaldo el trono de mejor jugador de la UEFA en la gala anual de Mónaco, donde el rosarino se llevó la distinción de mejor delantero y el luso se marchó vacío. Sin embargo, todas las miradas se las llevaron Messi y CR7, que estuvieron juntos y se piropearon de lo lindo. Si hasta Ronaldo invitó a cenar al astro rosarino.



Fue en la previa de la entrega, en la que Messi y el portugués se elogiaron mutuamente ante preguntas de los conductores de la gala.



CR7 admitió que llevan 15 años de rivalidad, algo único, y bromeó sobre la relación de ambos. "Como saben, tenemos una buena relación. No hemos cenado juntos todavía, pero en el futuro...", invitó el delantero de la Juventus.



"Echo de menos jugar en España. Teníamos esa batalla durante los últimos quince años. Creo que yo le he ayudado a él a crecer y él me ha ayudado a crecer a mí. Esta rivalidad es historia del fútbol", añadió Ronaldo.



Por su parte, Lionel Messi no dudó en calificar de "linda" la rivalidad deportiva que mantiene con el internacional portugués, con el que coincidió durante muchos años en la Liga española.



"Ya lo dije en su momento. Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Real Madrid también. Ahora está en un gran equipo también y lo vemos desde España", indicó Messi.



A Cristiano Ronaldo, por su parte, le preguntaron por la fecha de su posible retirada y si ésta coincidiría con la de Lionel Messi, a lo que advirtió de que se sigue joven y con ganas de seguir peleando por los máximos títulos tanto individual como colectivamente.



"Él (Messi) es dos años más joven que yo, pero me veo bien con mi edad, así que no es mala idea. Espero estar aquí el año que viene y en dos años y en tres años. La gente a la que no le caigo bien me va a ver aquí", concluyó Ronaldo.

Barcelona, en el grupo de la muerte

Barcelona compartirá el grupo F de la Liga de Campeones de Europa junto con Borussia Dortmund, de Alemania, Inter, de Italia, y Slavia Praga, de República Checa, en la denominada zona de "la muerte" tras el sorteo celebrado ayer en Mónaco.



A su vez, el sorteo deparó el cruce en fase de grupos entre Juventus y Real Madrid.



Los ocho cabezas de serie fueron Liverpool -actual campeón-, Chelsea -ganador de la Liga de Europa-, y los campeones de las seis principales asociaciones basadas en el coeficiente por país 2018 elaborado por la UEFA: Barcelona (España), Bayern Münich (Alemania), Manchester City (Inglaterra), Juventus (Italia), París Saint Germain (Francia) y Zenit (Rusia).