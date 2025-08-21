Por incidentes, el partido entre Independendiente y la Univeridad de Chile fue suspendido La parcialidad chilena arrojó proyectiles al sector local y el encuentro se demoró en el entretiempo. La policía intervino para desalojar la tribuna Pavoni. Conmebol suspendió el partido cerca de la medianoche.

Se suspendió el partido de Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana a raíz de los graves incidentes que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América.

Desde los primeros minutos del encuentro, la parcialidad visitante arrojó proyectiles desde la bandeja superior y se tuvo que emitir un aviso a través de los altavoces por pedido de los agentes de seguridad en la cancha.

Los fanáticos del conjunto chileno también incendiaron butacas de la tribuna Pavoni y, durante el entretiempo, fueron desalojados por la policía ante el pedido de los jugadores de la “U” para que se detengan las agresiones.

Pocos minutos antes de la medianoche, Conmebol le notificó a los planteles que el encuentro había sido suspendido después de la extensa demora. Se espera un comunicado oficial por parte de la entidad.

La hinchada local había cantado en contra del público chileno en la previa al encuentro y el clima se tensó poco a poco. Desde el estadio aseguran que hubo corridas e insinuaciones de una posible pelea fuera del recinto en pleno desarrollo del partido.

Se enfrentaron hinchas de Universidad de Chile e Independiente en la tribuna

Con el partido demorado por varios minutos, un grupo de hinchas de Independiente subió hasta la tribuna visitante y se enfrentó con los simpatizantes de Universidad de Chile.

Las imágenes que llegaron desde el estadio son escalofriantes. Si bien no hay cifras oficiales, se estima un importante número de heridos.

MIRA TAMBIÉN Las impactantes imágenes de la gresca que hubo entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile

Cómo se definirá el pase a cuartos

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que, debido a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades de seguridad, el partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) fue cancelado.

El organismo agregó que, habiéndose cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones.

Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Un oficial de Universidad de Chile afirmó que “La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia Conmebol”.