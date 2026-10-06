25 de Mayo: imputaron a un jornalero por abuso sexual y quedó detenido 60 días

La Fiscalía CAVIG investiga al hombre, de 42 años, por hechos que habrían ocurrido hace 16 años contra la hija de su expareja. El juez ordenó la prisión preventiva y la apertura de la investigación penal preparatoria.

Un jornalero de 42 años fue imputado por abuso sexual con acceso carnal en una causa que investiga la Fiscalía CAVIG. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido hace 16 años y la víctima sería la hija de su expareja. El hombre es oriundo de 25 de Mayo.

Luis Ramón Guevara llegó en libertad a la audiencia, pero el juez Gerardo Fernández Caussi dispuso que permanezca detenido durante 60 días. La medida fue solicitada por la fiscal Alejandra Bazán, quien también pidió avanzar con la investigación penal preparatoria. La defensa estuvo a cargo del abogado Jorge Ramos.

Fuentes judiciales indicaron que Guevara no cuenta con acta de nacimiento ni documento de identidad, por lo que no hay documentación que permita acreditar su identidad. También señalaron que padece epilepsia y diabetes. Por ese motivo, recibirá asistencia social en el Penal de Chimbas.