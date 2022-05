Cuatro bombas de infusión para neonatología, termómetros digitales, vías de suero, e insumos médicos pediátricos valuados en mas de 10 millones de pesos fueron secuestrados en la vivienda de una enfermera acusada de sustraer esos elementos del servicio de Neonatología del Hospital San Martín de La Plata, informaron hoy fuentes policiales.



El operativo denominado “Con los chicos no” fue llevado a cabo por efectivos de la comisaría novena y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la policía bonaerense, en la vivienda ubicada en 36, entre 118 y 119, del barrio Hipódromo de la capital bonaerense, donde la sospechosa no pudo ser localizada.



Fuentes policiales indicaron que las investigaciones comenzaron en agosto del año pasado, luego de la denuncia radicada por la jefa del Servicio de Neonatología del Hospital Interzonal de Agudos General San Martín de la ciudad de La Plata.



La profesional responsable del área donde se asiste a recién nacidos con patologías de asistencia graves, denunció la sustracción de mas de una docena de bombas de infusión portátiles, como también da cuenta del faltante paulatino de otros insumos del sector al que tiene acceso solo personal autorizado, como enfermeros, auxiliares y profesionales de la salud.



A partir de la denuncia se comprobó que en el lugar no se registraron aberturas forzadas y que para ingresar se debe contar con una llave de acceso, por lo que la investigación se orientaba a directamente a un trabajador del centro asistencial.



De esta manera, como resultado de arduas tareas de investigadores, se logró identificar a la sospechosa, una enfermera matriculada de 36 años quien desarrollaba tareas en el hospital, que aparentemente ofrecía los elementos sustraídos a través de las redes sociales, con foto y precio del producto.



Las fuentes consignaron que la mujer utilizaba una cuenta apócrifa en las redes sociales y otros sitios web, y luego de analizar su dirección de IP se pudo individualizar a la implicada por lo que se requirió medida de allanamiento y secuestro al ente judicial de intervención.



En el operativo realizado ayer en horas de la tarde, los efectivos secuestraron gran cantidad de insumos médicos, documentación, fotocopias de certificados firmados y una computadora, entre otros objetos.



Asimismo, fuentes policiales indicaron que al momento del operativo desarrollado en la vivienda, no hallaron a la imputada, por lo que la enfermera continuaba hoy prófuga.



De igual manera, la fiscal Cecilia Corfield, ordenó la detención de la imputada por "hurto agravado reiterado".



En cuanto a los elementos incautados, en el domicilio fueron secuestrados: cuatro bombas de infusión marca Array, 24 cajas de guantes látex, nueve cajas de agujas hipodérmicas, dos kits mamadera de recién nacidos, 10 cajas de Leche Maternizada, dos aguas oxigenadas y una solución fisiológica.



Además, cinco termómetros digitales pediátricos, un Set de Vías Intravenosas, 11 cintas hipoalergénicas, y una funda cubre colchón identificada con el nombre "Hospital San Martín".



También fueron secuestrados seis juegos de colectores muestrarios, medicación pediátrica identificada con la leyenda Ministerio Salud (antibióticos, analgésicos, etc.,163 vías de suero pediátricas selladas, dos aerocámaras, 100 cajas de gasas, 10 camisolines Prequirúrgicos, 47 prolongadores pediátricos, elementos antisépticos, pañales provistos por Ministerio Salud bonaerense.

Fuente: Télam