Tres policías están a un paso de ser desligados de la escandalosa causa por la detención ilegal de una niña de 14 años en el Skatepark de Capital, mientras que otros dos efectivos se encaminan a ir a juicio y ayer Fiscalía adelantó que pretende para cada uno una condena a 3 años de prisión condicional (sin encierro) y a 5 de inhabilitación.

El fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros y el ayudante fiscal Francisco Pizarro solicitaron ayer a la jueza de Garantías Celia Maldonado que sobresea a los oficiales Ana Nélida Berenguer y Cristian Darío Ruiz y al agente Miguel Ángel Argüello, pues durante la investigación no surgieron pruebas contundentes en su contra. Concretamente, los acusadores dijeron que pudieron probar que Berenguer y Argüello ese día acudieron al Skatepark, pero no encontraron elementos para sospechar que intervinieron en la detención o el traslado de la víctima a la seccional 5ta. Mientras que no pudieron probar que Ruiz ocultó o sustrajo un acta de la comisaría.

En cambio, según Fiscalía, existen pruebas que comprometen a la agente Rosana Valeria Limoye (33) y al sargento Luis Fernando Salinas (42). El fiscal Riveros expuso que Limoye le hizo una zancadilla a la menor y la tumbó. Y que cuando la niña estaba en suelo Salinas se le fue encima, le puso una rodilla en la espalda, la esposó y posteriormente la llevó hasta un patrullero para trasladarla a la comisaría de Santa Lucía.

A esos dos policías les enrostran el delito de privación abusiva de la libertad y vejaciones ilegales.

Si bien ante una eventual condena zafarían de ir presos, en caso de quedar firme el fallo ambos podrían ser exonerados de la Fuerza, explicaron fuentes judiciales.

El próximo lunes la jueza Maldonado dará a conocer si hace o no lugar al pedido de sobreseimiento de Berenguer, Ruiz y Argüello (las defensas adhirieron al planteo fiscal). Mientras que también debe resolver otros puntos discutidos en la audiencia de ayer al momento de ofrecer las pruebas que se ventilarán en el juicio. Por ejemplo, Leonardo Villalba, abogado de Limoye, pidió que puedan declarar como testigos los tres policías que posiblemente sean sobreseídos. María Filomena Noriega, que asiste a Salinas, adhirió a esa solicitud. Pero el fiscal Riveros se negó tajantemente: "Pueden beneficiar a sus compañeros", señaló.

El caso ocurrió sobre las 14 del 21 de junio pasado, cuando varios chicos se reunieron por el Día Mundial del Skate. A esa hora 5 patrullas del Comando y 2 de la 5ta llegaron porque supuestamente estaban infringiendo las medidas sanitarias.