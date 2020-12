Francisco Paladini dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el incendio que afectó la firma de pasas Lomas del Sol, en Albardón, y no se le agotaron las palabras de agradecimiento para reconocer el valor que tuvieron los trabajadores que arriesgaron su vida para salvar la planta. El propietario también aseguró que las pérdidas ascienden a 50 millones de pesos pero que este no es un tema que ahora lo preocupe, ya que hubo personas que podrían haber fallecido en su lucha contra el fuego.

En este sentido, contó que por el alerta meteorológico de viento caliente y altas temperaturas, aplicaron el protocolo de duplicar el agua en la zona y aumentar los serenos en el lugar pero no fue suficiente. "Me llamaron que a 200 metros habían incendiado unos pastizales y que estaba llegando a la planta", resaltó.

Sin dudarlo, 5 trabajadores empezaron a mover la mercadería y máquinas que había en un galpón porque las llamas se acercaban con la ayuda del viento. "Se colocaron un pañuelo mojado y así salvaron muchas cosas del galpón. Ellos batallaron contra el fuego hasta que llegó la ayuda. Tenían las zapatillas ardidas y debieron tirar los celulares que con el calor se derritieron", lamentó.

Explicó que afortunadamente el galpón tiene un sistema ignífugo en el techo y que frenó un poco el fuego. "Si esto pasaba en la noche cuando hay más operarios y más mujeres, quizás hablábamos de una tragedia", enfatizó y agregó que está a salvo al igual que la planta de 10 mil metros cuadrados.

Por este motivo, es que no le alcanzan las muestras de agradecimiento a los Bomberos Voluntarios de Albardón, a quienes trabajaron en los camiones cisternas de Albardón, Angaco y Capital, a los vecinos y principalmente, a sus empleados. "Una operaria estaba de cumpleaños y paró el festejo para ir a ayudar. Eso no tiene precio. Por eso no me preocupan las pérdidas materiales porque no hubo que lamentar muertos", resaltó.

En la planta había contenedores de combustible, bolsones de legumbres y otros materiales plásticos que habrían provocado una explosión si el incendio los alcanzaba. "La solidaridad no tiene límites y estoy profundamente agradecido con todos. Desde los trabajadores y bomberos hasta autoridades de Gobierno, como intendentes, el ministro de Producción y el gobernador Uñac", destacó.

Actualmente, alrededor de 80 familias viven de Lomas del Sol y fueron ellos los que combatieron el fuego desde las 19 del jueves hasta las 4 de la madrugada del viernes. "Se merecen todo tipo de reconocimiento", cerró.