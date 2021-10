Este martes, en el sistema de Flagrancia, se resolvió que un sujeto acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas en concurso real en contexto de violencia intrafamiliar espere el juicio del 14 de octubre en libertad tras no llegar a un acuerdo para realizar un juicio abreviado. Tendrá prohibición de acercamiento a la víctima y el domicilio a menos de 200 metros y prohibición de todo tipo de contacto.

Según fuentes judiciales, el imputado Roberto Isidoro Satander se encontraba junto a su esposa en su domicilio de Rivadavia. En un momento, la mujer se encontraba sentada tejiendo en un sillón en su dormitorio (ya que ambos duermen en habitaciones diferentes), y el hombre ingresó empujando fuertemente la puerta de entrada, al punto de trizarla.

Una vez en el interior, le pidió a la denunciante que hiciera compras y, entre insultos, la empujó y comenzó a arrojar distintos elementos que se encontraban sobre la mesa del comedor. Como si fuera poco, luego le dio una cachetada y la damnificada se lastimó con sus anteojos.

"Te voy a denunciar, te voy a hundir. Llamá a quien quieras, ahí en la calle vas a quedar porque esta casa es mía. Te voy a mandar a donde estuvo tu hermano", dijo el agresor antes de escapar.

Sin embargo, personal policial de Comisaría 23 se hizo presente y, adelante de ellos, el acusado amenazó a la mujer: "No podés ser más hija de re mil p..., te voy a hacer re mil cagar, no sabés con quién te has metido, donde te pille te mato. Vos me cagás la vida a mí y yo te mato".

Finalmente, Santander fue aprehendido y el 14 de octubre será juzgado en Flagrancia.