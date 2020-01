El lugar. Ésta es la zona chimbera donde supuestamente un hombre subió a su camioneta a un menor de edad, luego de amenazarlo con un cuchillo. Ayer los vecinos estaban al tanto de lo que había pasado y era el gran tema de conversación Miedo.

Dos casos, uno en Chimbas y el otro en Rawson. Dos supuestos perversos, uno detenido y el otro que no pudo ser identificado. Dos víctimas, un chico menor de edad y una joven.



"Me subió a la camioneta"



El primer caso ocurrió sobre las 12 del pasado martes y la víctima fue un chico de 14 años que dijo que un hombre lo interceptó y lo subió a su camioneta, cuando caminaba por Centenario, metros al Oeste de Díaz, cerca de su casa de Chimbas. Sus padres lo habían mandado a comprar pan rallado y fideos.



El menor denunció que el sujeto (calvo, con un tatuaje de una llama en el rostro, cortes en los brazos y un aro en la nariz) lo amenazó con un cuchillo y lo golpeó. "Le sacó un cuchillo y le dijo "subite". Mi hijo se atutó y le hizo caso", contó la madre.



¿Qué intención tenía? Los padres de la víctima dijeron que creen que intentó abusar sexualmente de su hijo. Además aportaron misteriosos datos que encendieron las alarmas en la Fuerza: según dijeron, el hombre iba mirando pornografía infantil en el celular y en el asiento trasero llevaba fajos de dinero, golosinas y un consolador.



"Mi hijo se entró a desesperar más cuando el tipo mandó un audio diciendo "ya voy en camino". Ahí empezó como a hacer mucho lío para escaparse, pero el hombre le estampilló la cara contra la ventanilla, lo empezó a insultar y le dijo que se callara", siguió su relato.



Más o menos anduvieron unos 1.000 metros en línea recta, hasta que finalmente decidió bajar al chico. "Le dio una piña en el estómago y lo tiró del vehículo. Antes le había rajado la remera y el pantalón y le había dicho que lo iba a matar a él y a toda su familia", revelaron.



La víctima corrió por auxilio y fue una semitera la que lo vio y llamó a la Policía. De inmediato lo llevaron al Hospital Rawson, donde después de revisarlo descartaron que tuviera algún tipo de lesión.



"Él nos dice que no llegó a hacerle nada, sólo alcanzó a rajarle la ropa. Lo ha soltado sólo porque mi hijo se resistió. Ahora tiene pesadillas y por ahí lo ves y tiene los ojos llenos de lágrimas, quedó traumado", cerró la madre. La camioneta supuestamente es negra, tiene llantas rojas y un ploteado en el capot. Si bien el hombre se hizo con los $140 que llevaba el chico, creen que la verdadera intención no era robarle.

Los padres del menor que sufrió el presunto intento de secuestro se mostraron muy preocupados. "El tipo es un degenerado, un pedófilo", dijeron.



"Me obligó a besarlo"



El otro hecho tuvo lugar cerca del mediodía del último miércoles, en una plaza del Barrio Obrero, en Rawson. Lo que se investiga es la denuncia de una joven mayor de edad que dijo que un sujeto la obligó a besarle los genitales ante la mirada de su novio.



Todo fue descubierto por un efectivo del Destacamento de Bomberos de Rawson que ese día se encontraba de guardia. En una salida, cuando circulaba por la calle Tierra del Fuego, le llamó la atención una pelea en la vía pública: una pareja se trenzaba a golpes con un sujeto.



El uniformado se bajó de la movilidad y al entrevistar a la pareja se enteró el supuesto motivo: el novio le pidió que detuviera al otro sujeto, aduciendo que le había robado el celular a su novia y que la había obligado a que besara sus partes íntimas. Para eso la había amenazado diciéndole que tenía un arma de fuego, comentaron los voceros.



El acusado, identificado como José Omar Díaz (22), fue apresado y llevado a la seccional 6ta. Entre sus pertenencias tenía el celular de la víctima y además le secuestraron la bicicleta en la que se conducía. Quedó a disposición del 5to Juzgado de Instrucción.