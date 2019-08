Excarcelado. Víctor Andrés Medina Jordá fue excarcelado por un fallo de la Corte de Justicia.

La Corte de Justicia resolvió liberar a un sujeto que llevaba casi 7 meses preso, sospechado de delitos menores en una de las causas que registra su conflictiva relación con su expareja, porque entendió que los antecedentes que tiene, sin condena, son de "escasa entidad" y para nada demostrativos de que se fugará o entorpecerá el accionar de la Justicia. Y porque mantenerlo preso significaría imponerle un adelanto de pena que vulneraría su estado de inocencia, dijeron fuentes judiciales.



En su voto, el ministro Horacio Guillermo De Sanctis, fue claro: "se echó mano a una novedosa y tergiversada interpretación de un tema que resulta totalmente extraño al instituto de la excarcelación. Ya que el compromiso de prevenir, investigar y sancionar las conductas de violencia contra la mujer no pueden traer de la mano inexorablemente el obligatorio encarcelamiento de sus victimarios, ya que tal cuestión depende de otros factores y de lo normado específicamente en la normativa procesal de aplicación".



Víctor Andrés Medina Jordá es el sujeto excarcelado. Según las fuentes, había sido detenido el 5 de enero pasado y el juez subrogante en el Primer Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, decidió mantenerlo preso, decisión confirmada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones. El 30 de abril pasado, fue procesado en el Primer Juzgado de Instrucción por resistencia a la autoridad, tentativa de violación de domicilio y desobediencia judicial, con una escala penal de 2 meses a 2 años.



Su abogada, María Cristina Naveda, reclamó su excarcelación en la Corte, y allí le dieron la razón, aunque impusieron para el caso varias condiciones.



"Si a Medina Jordá se lo considera violento deberán los tribunales de mérito adoptar las medidas para evitar a futuro hechos similares (prohibiciones de acercamiento, tratamientos psicológicos adecuados, monitoreos, reglas de conducta, fianzas, etc.), pero de ningún modo se justifica su alojamiento en la cárcel, ya que ello habla de un criterio simplista y no comprometido con los fines del proceso y los verdaderos derechos de las partes: el imputado a ser tratado como inocente hasta su condena. Y la víctima a recibir una seria solución a sus derechos vulnerados", consta en el fallo.



A su turno, la ministra Adriana García Nieto votó por acumular por conexidad las causas contra este sujeto y elevarlas pronto a juicio, además de insistir en extremar todos los cuidados para impedir la reproducción de hechos conflictivos con su pareja, Elina Castán, precisaron.