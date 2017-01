'Chiquilina' Arbó de D' Virgilio y su esposo Ramón D' Virgilio partieron de San Juan el jueves en la mañana en un Renault 9 (color gris) con destino a Juesús María, Córdoba, para visitar a una hermana de uno de ellos.

En Jesús María los esperaban Daniela, hermana de 'Chqiuilina' y Facundo, un nieto. Sin embargo, la pareja nunca llegó. El último contacto que tomaron con ellos fue ese mismo jueves sobre las 19:30.

La familia dio el alerta y desde ese entonces se inició una intensa búsqueda para encontrarlos. En las últimas horas surgió una nueva hipótesis sobre el paradero de los ancianos sanjuaninos. Desde la Policía de Córdoba, informaron que les llegó el dato de que los habrían visto en las Cataratas del Iguazú, en Misiones. Sin embargo, aclararon que es sólo un rumor y que continúan investigando para dar con ellos.

DIARIO DE CUYO se comunicó con Facundo, su nieto, para preguntarle sobre esta nueva hipótesis. El joven no desmintió el rumor, pero dejó en claro que le parece poco factible. "Iban en auto y no creo que hayan llegado hasta ahí por el tiempo que pasó. Aparte no manejaban mucho dinero", declaró.

Si tenés información sobre su paradero podés comunicarte a los siguientes teléfonos: 3525 400575 o al 3525 630661.