Un hombre asesinó a disparos a su esposa, a sus tres hijos y se suicidó en su de la ciudad de Elyria, en Ohio, en los Estados Unidos.

El macabro hecho se descubrió el 29 de julio luego de que el jefe del hombre llamara a la Policía, preocupado porque no había concurrido al trabajo. Al llegar a la casa, los uniformados encontraron los cadáveres de John Nelson, de 44 años, su esposa Robin Nelson, de 35, y sus tres hijos: Gavin (12), Brianna (10) y Liam (6). Además, hallaron el cuerpo del perro de la familia.



Los pesquisas determinaron que se había tratado de un cuádruple asesinato y suicidio, aunque no dieron mayores detalles de cómo alcanzaron esa conclusión. Según trascendió, el hombre dejó una nota de suicidio, pero no se reveló su contenido.



En tanto, vecinos aseguraron haber escuchado gritos y "ruido de petardos" la tarde del día anterior al hallazgo de los cuerpos, pero no sospecharon que estuviera ocurriendo algo grave, publicó RT.



La masacre generó conmoción entre los familiares y allegados. Varias personas se mostraron consternadas porque consideraban a Nelson como un hombre ejemplar: "John era el padre del año… Era el tipo de persona que trabaja para dárselo todo a sus amigos, familia e incluso a desconocidos", declaró un pariente del sujeto.