Un cuidacoches tuvo una trágica muerte frente al Hospital Marcial Quiroga al ser atropellado por un automovilista cuando intentaba cruzar la Avenida Libertador. La víctima tenía 58 años y se llamaba Adolfo Mario Muñoz. Era oriundo de Albardón pero vivía en La Bebida, aunque la mayor parte del tiempo la pasaba en las inmediaciones del Marcial Quiroga, en Rivadavia, donde changueaba cuidando vehículos, mencionaron desde su entorno.

Ayer además hubo otro siniestro vial fatal en Albardón.

La desgracia del "trapito" ocurrió durante la noche del último viernes, alrededor de las 21,40. El caso tiene un detenido, identificado como Juan Manuel Guzmán Roldán (45), que fue quien embistió al cuidacoches a bordo de su Fiat Cronos. Según fuentes judiciales, el automovilista circulaba por Avenida Libertador en dirección al Este cuando atropelló al peatón, quien intentaba cruzar la calle de Sur a Norte. El impacto fue frente al Marcial Quiroga, antes de calle General Madariaga.

Adolfo Mario Muñoz, el fallecido.

Una testigo que pidió reservar su identidad dijo a este diario que el fallecido "cruzó la calle por donde no debía", es decir, no lo hizo por la senda peatonal. "Andaba con dos perros, llevaba muchas camperas y ojotas. Venía distraído y al del auto ni lo vio", aportó. Y agregó que tras el impacto "estuvo más de una hora tirado en el piso. Se movía y respiraba, pero cuando lo subieron a la camilla se desvaneció. Tenía tanta ropa puesta que no se veía mal, pero cuando lo levantaron vimos que había perdido sangre. El del auto se agarraba la cabeza".

Los voceros afirmaron que el cuidacoches murió cuando era trasladado en ambulancia al Hospital Rawson.

El caso es investigado por el fiscal de la UFI Delitos Especiales Renato Roca, quien debe definir si imputa al automovilista por el delito de homicidio culposo.

"Un gran laburante, buena persona y muy respetuoso y luchador", describió al fallecido Valeria Andrada, una mujer que lo conocía.

Albardón: lo peor para motociclista

Durante la tarde de ayer se registró otro siniestro vial fatal. Esta vez fue en Albardón y tuvo como víctima a un motociclista que protagonizó un choque contra el conductor de un auto.

Según fuentes judiciales y policiales, la tragedia se registró sobre las 18, sobre calle Nacional, entre Rawson y Arenales. La versión de los pesquisas indica que el motociclista circulaba por Nacional en dirección al Oeste, mientras que el automovilista, a bordo de un Honda Civic, salía por una de las bocacalles del Barrio Solares rumbo al Sur. Los investigadores dijeron que el choque sucedió cuando el hombre que guiaba el auto intentó incorporarse a calle Nacional, al parecer sin darse cuenta de que venía el motociclista, que nada pudo hacer para evitar el impacto.

El cuerpo del hombre que guiaba el vehículo menor quedó tendido en el asfalto y su suerte quedó echada prácticamente en el acto, es decir, no hubo ninguna chance de reanimación, explicaron los voceros. Al cierre de esta edición no había sido informada por las autoridades la identidad del fallecido. Solamente trascendió que se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años.

Investiga la UFI Delitos Especiales.