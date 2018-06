Vanesa Sánchez denunció un robo. Una pericia la contradijo.

Cuando Rosa Agüero fue detenida y tuvo que defenderse de la gravísima acusación de haberse robado una beba hace 20 años, con la complicidad de una hermana, una prima y un médico amigo, juró que nunca sustrajo a la criatura y en su defensa aportó al juez federal Leopoldo Rago Gallo un escrito para reforzar su argumento de que, esa vez, la madre biológica, Vanesa Sánchez (39), se la había entregado voluntariamente. Ante la delicada situación, el magistrado ordenó a peritos de Gendarmería Nacional analizar ese documento con la idea de que detectaran si existían o no los rasgos o modos personales de escribir de la mujer que dio a luz a esa niña. Y los peritos determinaron que existe una total correspondencia entre la letra atribuida a Sánchez en una firma de ese escrito con el patrimonio escritural de esa misma mujer, que denunció el caso en octubre pasado, dijeron fuentes judiciales.



Y la consecuencia no pudo ser otra: la defensa de Agüero y el médico Celestino Elías pidieron su inmediata libertad, el fiscal Francisco Maldonado opinó que a la luz de esa pericia cabía liberarlos bajo fianza. Y ayer el juez los liberó, previo a que el médico acreditara una fianza de $50.000 y la mujer otra de $20.000, indicaron los voceros.



"Mi hija está enojada conmigo, pero ahora sabe la verdad y yo puedo dormir tranquila. Ya sabe que yo jamás la vendí, la di, la regalé o la tiré como le dijeron", había dicho Sánchez a este diario.



Pero ahora las consecuencias del estudio técnico de los gendarmes prometen ser por lo menos explosivas, pues ya no se estaría ante una sustracción de menores como denunció Sánchez (ver Un "robo" escandaloso), un delito castigado con penas de entre 5 y 15 años de cárcel. Y en pie quedarían otros ilícitos menores, como la supresión de la identidad de un menor y la falsificación de documentos que complican básicamente al médico Celestino Elías, ya que por aquellos años firmó un acta en la que afirmaba que la beba había muerto y otra en la que certificaba que la misma niña había nacido, ya como hija de Rosa Agüero.

Rosa Agüero había dicho que nunca robó a una beba.

Sin embargo toda la causa quedaría en nada y pasaría al archivo, porque caído el delito de sustracción de un menor que en Argentina es imprescriptible, las demás maniobras delictivas deberían ser analizadas con las reglas de la prescripción, es decir con los plazos regulados por ley para investigar, hallar culpables y sancionarlos. Y esas norma son claras: en casos de delitos con penas temporales, como los investigados ahora, se entiende que prescriben (o deben ser archivados) cuando haya pasado el máximo de la pena prevista para ese ilícito.



Se supone que ese plazo se cuenta desde que se cometió el hecho, hace 20 años, y en la actual investigación, el delito con mayor castigo es el de la falsificación del DNI, con una pena tope de 8 años. Pero ese máximo habría concluido en el año 2006 y por lo tanto ya nada se podría hacer.



De todos modos serán el juez y las partes (Fiscalía, Defensa, Parte Querellante) quienes analicen si quedan en vigencia o no las figuras delictivas que se habían investigado tras la denuncia de Sánchez.

El médico Celestino Elías pagó $50.000 de fianza y salió.

&nb sp;"Un robo escandaloso"

En octubre del año pasado, Vanesa Sánchez denunció en la Fiscalía Federal que, por el increíble parecido de una chica que había visto en 2015, estaba convencida de que esa niña era la que parió el 22 de marzo de 1998, cuando estaba embarazada y en la calle, y fue alojada en el barrio Justo P. Castro I, en Caucete, por Rosa Agüero. Según Sánchez, había sido el médico Celestino Elías quien la contactó con esa mujer, y desde entonces vivió en su casa hasta que parió y ocurrió lo que -explicó- no imaginaba. Un día salió a buscar trabajo y al volver no la dejaron entrar y le dijeron que su hija se la habían llevado a Buenos Aires. Sánchez aseguró que por dos meses insistió hasta que finalmente le dijeron que la niña había muerto y hasta le mostraron un certificado de defunción.

Tras su denuncia, un ADN demostró que esa chica criada como hija de Agüero es efectivamente hija de Sánchez. Pero ahora tambalea su versión de que se la habían robado. Incluso podría a pasar a ser denunciada por Agüero y el médico por una "falsa denuncia".