Una semana pasó desde que el empresario radial Rodolfo Ridao irrumpió en los estudios de su Radio Bohemia y agredió a la locutora Claudia Vázquez. Pese al escándalo que tuvo inmediata repercusión en los medios nacionales, la justicia todavía no definió si acepta, o no, el pedido de eximición de prisión presentado por el acusado y de esta manera todavía esquiva presentarse ante el juez.

Después que la mujer denunciara lo ocurrido en la Comisaría de la Mujer, el juez Matías Parrón emitió una orden de detención que generó una seguidilla de allanamientos que terminaron con resultados negativos. Sin embargo, Ridao se encargó de dar su versión de lo ocurrido en los medios de comunicación a través de su abogado. Según trató de aclarar, su exagerada reacción fue producto de una discusión previa por la mala relación de Vázquez con otra compañera de trabajo.

"Anímicamente (Rodolfo Ridao) está muy mal y está buscando estabilizarse. Respecto al hecho en sí no puedo hablar mucho pero él si reconoce que existió un importante exceso verbal,incluso pide disculpas a la locutora y a su familia por su accionar que reconoce que no fue el acorde", contó el letrado Elmo Migani días atrás en los micrófonos de Radio Sarmiento.

Y agregó, "niega rotundamente que haya habido contacto físico, no hubo agresiones físicas bajo ningún punto. Hubo un desborde emocional muy fuerte que motivó a su reacción. Según él relata, habría habido cruce de palabras entre esta mujer que denunció y otra locutora de la misma radio, y ello disparó la reacción de Ridao".

Ahora, según las propias palabras de su abogado, falta esperar que el juez resuelva la eximición para que el hombre se presente ante la justicia.

La palabra de Vázquez

La foto en que la víctima mostró sus heridas

La mujer denunció ante la Comisaría de la Mujer que Ridao irrumpió en el estudio cuando ella terminaba su programa y con violencia la sacó del estudio. Los oyentes de la emisoria fueron testigos de lo que ocurrió y llamaron al 911.

Luego de lo que sucedió, se dio a conocer el audio de la situación donde escuchan algunos objetos que son golpeados y un fuerte grito del hombre. Además, afirmó que le generó lesiones y era hostigada hace tiempo por su jefe.

La versión de Ridao

El acusado: Rodolfo Ridao

“El audio que ella publica está totalmente editado”, sostuvo Ridao, quien aseguró que la locutora es “una persona muy violenta” que “saca de las casillas a cualquiera” y que “ninguno de los que trabajaban en la radio la aguantaban”.

El dueño de la emisora aseguró que en la grabación no aparece “toda la primera parte donde yo le expreso que no iba a poder seguir trabajando”. Y agrega: “Ahí empieza a insultar a sus compañeros, como es costumbre. A decir que ella era la mejor de la radio y que los demás no servían para nada”.

Ridao reconoció que “estaba muy nervioso” y que dijo “cosas tremendas de las que me arrepiento”. Según su visión de los hechos, Vázquez había “preparado la actitud” que tuvo: “Ella se dirigió a la consola. Yo no me di cuenta porque no estaba pensando en eso. Levantó el micrófono para sacarme al aire cuando yo estaba muy nervioso y, además, me grabó en un celular”. “Ahí solo aparece la parte que me compromete a mi”, afirmó.