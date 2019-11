Víctima. Roberto Noé Aguirre falleció a sus 72 años. Trabajaba buscando publicidades para radios de San Juan.

Roberto Noé Aguirre tenía 72 años pero si había algo que no le faltaba era vitalidad. A pesar de que estaba jubilado, iba y venía para todos lados para cumplir con su trabajo como publicista de más de cinco radios de la provincia. "Siempre andaba en la calle, no tenía drama, se manejaba solo como siempre lo hizo", resumió su hija Carolina. Lamentablemente todo eso cambió de un momento a otro, cuando en la tarde del 4 de septiembre pasado un motociclista lo atropelló en Rawson. Desde ese momento entró en un laberinto de agonía del que no pudo salir, porque 56 días después (alrededor de las 17 del último miércoles) finalmente perdió la vida.

El accidente había ocurrido cerca de las 18 de ese día. Según el relato de su hija, Aguirre había salido de su casa y se dirigía a la parada del colectivo, ubicada a una corta distancia. Pretendía ir hasta una clínica de Villa Krause para pedir una receta médica, pero quedó en el intento. Cuando cruzaba la calle Mendoza (de Este a Oeste), a la altura de Gobernador Castro, se lo llevó por delante el conductor de una moto, cuya identidad la Policía evitó dar a conocer. "Mi papá iba por la senda peatonal y estaba por subir el pie al cordón del boulevard. El de la moto evidentemente pensó que lo iba a esquivar, pero lo chocó y mi papá cayó", afirmó Carolina.

La familia de la víctima culpa al motociclista, pero no iniciarán acciones contra él.

La víctima fue trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Ingresó con una grave lesión en la cabeza y con un pulmón muy comprometido, dijeron en la familia. A los tres días lo derivaron a la Clínica Santa Clara y de ese lugar no salió nunca. "Era algo que sabíamos que iba a pasar, un día estaba bien, el otro mal, y así... Pero estamos tranquilos, porque hasta el último momento hemos peleado con la clínica, con los médicos, con todo el mundo para que él tenga la mejor atención. Hemos dado hasta lo último que hemos tenido para que él estuviera bien", dijo Carolina.

Y ante algunos rumores que ayer circularon en diferentes medios pidió remarcar que "nosotros no vamos a iniciar ninguna acción contra nadie. Ese chico evidentemente no tuvo la intención de matarlo ni de hacerle nada".