Internado. Familiares mostraron una imagen de Juan Seguel en el internado del Hospital Rawson.

En la Policía dicen que hubo una discusión que desembocó en una pelea, mientras que la familia sostiene que en realidad lo atacaron para robarle dinero. Sea como sea, la agresión fue desproporcionado y tremenda porque el joven de 18 años tomó una piedra de gran tamaño y se la partió en la cabeza del abuelo de 73 años.



El brutal ataque se registró en una villa del departamento Zonda y el que se llevó la peor parte fue Juan José Seguel Alarcón (73), quien a raíz del golpe perdió la audición en el oído izquierdo y sufrió la paralización en parte del rostro, señaló su hija mayor, Jésica Seguel. La mujer dijo también que están haciendo estudios para ver el daño cerebral y aclaró que "no está fuera de peligro porque puede tener un tumor y otras secuelas".



Juan Seguel vive en Villa Hidráulica con su segunda pareja, con la cual tiene 3 hijos jóvenes. El incidente ocurrió el jueves a la noche en la calle San Martín, en la misma villa. El jubilado estuvo en la casa de su hija Jésica, la hija mayor de su primer mujer. "Ese día andaba con la plata que había cobrado de la jubilación y otra que tenía. Yo misma se la conté, eran como seis mil pesos. Y de ahí se fue para su casa, que queda cerca", relató la mujer.



"Lo poco que alcanzó a contar ahora mi papá es que pasó por la casa de los Montaña, que los apodan "Los Pólvoras", y uno de ellos salió a pedirle un cigarro. Él le dijo que no fumaba y el chico empezó a pedirle plata y quiso robarle. Dice que el chico le largó un golpe, pero como él lo esquivó, le largó esa piedra en la cabeza. No sé qué más pasó, sé que después los seis mil ya no los tenía", denunció.



En la Seccional 14ta tienen otra versión y es que todo comenzó por un problema que tuvo horas antes un hijo de Seguel con Juan Pablo Montaña (18), informó la Policía. A la noche, este último se cruzó con el jubilado y lo provocó diciendo que iba a golpear a su hijo. Eso molestó al hombre mayor, quien largó una trompada al joven y éste reaccionó largándole esa piedra de gran tamaño. La cuestión es que Juan Seguel quedó muy complicado por la herida y Montaña terminó preso.