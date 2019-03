Captado. Los ladrones que se metieron a robar a la cantina del complejo de canchas Mendoza quedaron filmados por las cámaras de seguridad. La gente de la zona dijo que requieren más presencia policial e iluminación.

Vecinos y comerciantes de una zona de Capital están con mucho miedo y bronca por los constantes robos que, según denunciaron, vienen ocurriendo desde hace algunas semanas. En las últimas dos, en un radio de dos cuadras, fueron al menos dos casas y tres comercios los que sufrieron la crueldad de los delincuentes, según un relevamiento de este diario. La zona insegura es la Villa Echegaray, en Trinidad, y también un sector que está al Norte de ese lugar.



‘Mientras estamos acá todo bien, pero te vas a tu casa cuando cerrás y no sabés con lo que te encontrás al otro día. Cualquier cosa que te llevan cuesta mucho, y más por cómo está la situación ahora. Uno está todo el día aquí esclavizado y vienen estos dañinos y te llevan todo como si nada‘, dijo un enardecido Víctor Guardia, dueño de una carnicería ubicada sobre la calle Nicanor Larraín. El hombre señaló que le dio mucha bronca que los sujetos que se le metieron el jueves pasado le robaron fernet y cigarrillos, además de mercadería, carne y dinero.



Dos días antes y muy cerca de esa carnicería (algunos metros al Este), el blanco de los ladrones fue una fiambrería. ‘Estoy acá desde hace 8 meses y ya se me metieron 5 veces. Me llevaron un televisor, dinero y mercadería‘, aseguró Pamela, la dueña, quien entrada la noche atiende por una ventanilla porque tiene miedo a ser asaltada. Los malvivientes entraron por una lomoteca que está ubicada al lado y, como allí no encontraron nada, se pasaron para su comercio destrozando una pared de durlock.



La que en esa misma semana también fue víctima de la inseguridad fue la jubilada María del Carmen Reinoso, quien vive sobre la calle Tucumán, metros al Norte de Larraín. Fue en plena siesta, cuando en su casa no había nadie. Desconocidos rompieron una puerta de madera del fondo y se llevaron dos televisores, mucha ropa y calzado, anillos de oro y los $8.300 que había cobrado de la jubilación. ‘No me pasó solamente a mí, toda la zona se puso muy peligrosa en este último tiempo. Es insoportable vivir así‘, sostuvo Reinoso.



En Mendoza al 2003 Sur, al Norte de Larraín, la cantina del complejo de canchas Mendoza también fue saqueada varias veces en el último tiempo. Los delincuentes se alzaron con un televisor, bebidas y otras cosas. La propietaria, Melisa Bartol, dijo que los sujetos aprovechan un terreno baldío que da a la parte trasera del complejo, por donde escapan y hasta donde suelen esconder lo sustraído. ‘Si vas por ahí te encontrás de todo, hasta computadoras tiradas‘, señaló la mujer. Los vecinos además denunciaron que los arrebatos de carteras y celulares se volvieron moneda corriente, sobretodo en la siesta y pasadas las 21. Es por eso que reclamaron por más presencia policial e iluminación. Mientras, varios se reunieron, se pasaron los números de teléfono para alertar ante alguna sospecha y ya analizan la posibilidad de instalar alarmas comunitarias, indicaron.