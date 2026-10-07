AFA: Casación rechazó el planteo del fiscal y la causa por la mansión de Pilar seguirá en Campana

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por el fiscal general Mario Villar y confirmó que la investigación por la mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continuará en la Justicia Federal de Campana. La resolución fue adoptada por unanimidad por los integrantes de la Sala I.

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Los jueces Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky consideraron que el planteo del fiscal no reunía los requisitos necesarios para que la Corte Suprema interviniera en la disputa por la competencia. De esta manera, quedó vigente la decisión que había asignado el expediente al fuero federal criminal y correccional.

Villar había recurrido el fallo de agosto pasado con el objetivo de que el máximo tribunal revisara qué jurisdicción debía continuar con la investigación. La causa había pasado de la Justicia Penal Económica a la Justicia Federal de Campana, donde interviene el juez Adrián González Charvay .

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe y analiza un presunto esquema de lavado de activos relacionado con una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

El inmueble figura a nombre de Real Central SRL , cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. La denuncia los señala como supuestos testaferros de Pablo Toviggino , tesorero de la AFA y dirigente cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata de una hipótesis que deberá ser determinada por la investigación judicial.

Según los elementos incorporados al expediente, la propiedad fue valuada en unos US$17 millones, mientras que la colección de vehículos que se encuentra en el predio fue estimada en alrededor de US$4 millones. Otro de los puntos bajo análisis es el uso de una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano para afrontar gastos vinculados con el inmueble y los vehículos.

Con el rechazo del recurso, González Charvay continuará al frente de la investigación. El magistrado ya había ordenado avanzar con la tasación de los bienes de la propiedad.

De todos modos, el fiscal Mario Villar todavía tiene la posibilidad de presentar una queja directamente ante la Corte Suprema para intentar que el máximo tribunal intervenga en la disputa por la competencia.