Buenos Aires: hallan muerto a profesor brasileño que había desaparecido tras ir a una cita

Después de casi una semana de angustia, encontraron muerto a Danilo Neves Pereira, el profesor universitario brasileño de 35 años que había sido visto por última vez en la Ciudad de Buenos Aires el pasado 14 de abril.

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Según confirmaron fuentes policiales a TN, Pereira falleció apenas unas horas después de su desaparición en el hospital Ramos Mejía por una descompensación psicotrópica, por consumo de cocaína. Estaba como NN.

Avenida de Mayo 748, departamento 112, quinto piso . Ese mensaje preciso, una ubicación, fue la última señal que tuvo la familia de Pereira y marcó el inicio de un misterio que se extendió hasta este lunes por la mañana, cuando finalmente identificaron su cuerpo.

De acuerdo con los testimonios, la víctima había ido a ese lugar para encontrarse con una persona que había conocido a través de una aplicación de citas y nunca más volvió.

El caso recayó en el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajó en conjunto con el consulado de Brasil.

image Danilo vivía en Buenos Aires desde hacía seis meses. (Foto: Instagram/Danilo Neves Pereira).

Quién era Danilo Neves Pereira

Danilo Neves Pereira había llegado a Buenos Aires hacía unos seis meses. Venía de una vida académica consolidada en Brasil.

Durante más de una década enseñó en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, hasta poco antes de su viaje, vivía en Río de Janeiro, donde cursaba un doctorado en lingüística aplicada. Tenía previsto defender su tesis en las próximas semanas.