Búsqueda en Sarmiento: el motociclista desaparecido conocía bien la zona donde fue visto por última vez

El fiscal Ignacio Achem brindó detalles sobre el operativo para hallar a Flores, de 45 años, quien se separó de su grupo tras un desperfecto mecánico.

La Policía de San Juan mantiene un intenso operativo de búsqueda en Sarmiento para dar con el paradero de Martín Leonardo Flores Saldívar, de 45 años y oriundo de Media Agua, quien se extravió mientras realizaba una travesía en moto con amigos.

Búsqueda en Sarmiento: el motociclista conocía el terreno Según explicó en rueda de prensa, el fiscal Ignacio Achem, Flores conocía muy bien esa zona, ya que iba segudo con un grupo de motociclistas a ese lugar. El incidente ocurrió en la zona conocida como el Pre-Calingastino, un área caracterizada por múltiples huellas y la falta de señal de telefonía.

A pesar de la preocupación, un dato relevante aportado por los compañeros de Flores durante la investigación es que el motociclista conoce la zona y no es la primera vez que circulaba por esos senderos. Según los testimonios recabados por la fiscalía, el grupo se encontraba bajando por el sector del Pre-Calingastino cuando un desperfecto mecánico provocó que se dividieran. En ese contexto, Flores se adelantó y, poco después, sus amigos le perdieron el rastro.

Detalles del operativo La denuncia formal se pudo concretar recién alrededor de las 2 de la mañana de este lunes, debido a que en el lugar del extravío no había comunicación posible. El fiscal Achem confirmó que la búsqueda comenzó formalmente tras tener certeza del hecho durante la madrugada.