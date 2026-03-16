    • 16 de marzo de 2026 - 12:12

    Búsqueda en Sarmiento: el motociclista desaparecido conocía bien la zona donde fue visto por última vez

    El fiscal Ignacio Achem brindó detalles sobre el operativo para hallar a Flores, de 45 años, quien se separó de su grupo tras un desperfecto mecánico.

    El fiscal Ignacio Achem supervisa la búsqueda de Flores en Sarmiento.&nbsp;

    El fiscal Ignacio Achem supervisa la búsqueda de Flores en Sarmiento. 

    Foto:

    Por Germán González

    La Policía de San Juan mantiene un intenso operativo de búsqueda en Sarmiento para dar con el paradero de Martín Leonardo Flores Saldívar, de 45 años y oriundo de Media Agua, quien se extravió mientras realizaba una travesía en moto con amigos.

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    Búsqueda en Sarmiento: el motociclista conocía el terreno

    Según explicó en rueda de prensa, el fiscal Ignacio Achem, Flores conocía muy bien esa zona, ya que iba segudo con un grupo de motociclistas a ese lugar. El incidente ocurrió en la zona conocida como el Pre-Calingastino, un área caracterizada por múltiples huellas y la falta de señal de telefonía.

    A pesar de la preocupación, un dato relevante aportado por los compañeros de Flores durante la investigación es que el motociclista conoce la zona y no es la primera vez que circulaba por esos senderos. Según los testimonios recabados por la fiscalía, el grupo se encontraba bajando por el sector del Pre-Calingastino cuando un desperfecto mecánico provocó que se dividieran. En ese contexto, Flores se adelantó y, poco después, sus amigos le perdieron el rastro.

    Detalles del operativo

    La denuncia formal se pudo concretar recién alrededor de las 2 de la mañana de este lunes, debido a que en el lugar del extravío no había comunicación posible. El fiscal Achem confirmó que la búsqueda comenzó formalmente tras tener certeza del hecho durante la madrugada.

    Actualmente, personal policial se trasladó al terreno y ya se encuentra ingresando a la zona de huellas referenciada por los testigos para iniciar el rastrillaje con motocicletas. El operativo se centra en las huellas donde los amigos tuvieron el último contacto visual con Flores antes de que se separaran definitivamente del grupo.

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