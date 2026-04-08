    • 8 de abril de 2026 - 18:57

    Capital: condenaron a la pareja que casi mata a un vecino en una gresca por disputa de territorio por droga

    Tras la suspensión inicial del juicio por la ausencia del abogado defensor, la causa se resolvió con un juicio abreviado: Ángel Neira fue condenado a 7 años y 3 meses y Flavia Vargas a 3 años condicional.

    Vargas y Neira, la pareja de pistoleros, que recibió una condena por un hecho ocurrido en Capital.

    Vargas y Neira, la pareja de pistoleros, que recibió una condena por un hecho ocurrido en Capital.

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    Un caso que estuvo marcado por demoras e incidentes judiciales finalmente tuvo resolución: la Justicia de San Juan condenó a una pareja acusada de protagonizar una violenta balacera que casi termina con la vida de un vecino en Capital. Extraoficialmente se dijo que el hecho se originó por una disputa de territorio por droga.

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    Se trata de Ángel Paulo Neira y Flavia de las Mercedes Vargas, quienes estaban imputados por un hecho ocurrido en noviembre de 2024 en el asentamiento Santa Bárbara, donde la víctima, de apellido Guzmán Muñoz, resultó gravemente herida tras recibir disparos.

    Un proceso que comenzó con polémica

    El proceso judicial tuvo un episodio insólito en su inicio. En la primera audiencia del juicio, el abogado defensor Gabriel Rosales no se presentó pese a estar debidamente notificado, y tampoco brindó justificación alguna, lo que obligó a suspender el debate oral.

    Esta situación generó una nueva postergación en una causa que ya llevaba más de un año de trámite y que buscaba esclarecer un ataque que estuvo al borde de convertirse en homicidio.

    En la nueva convocatoria, el abogado defensor finalmente se hizo presente y presentó un parte médico, lo que permitió avanzar en el proceso. Antes de que se iniciara el debate, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado.

    El acuerdo fue homologado por el juez Eugenio Barbera, quien dictó las condenas correspondientes.

    Las condenas

    Ángel Paulo Neira fue condenado a 7 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en carácter de autor material. Además, fue declarado reincidente.

    Por su parte, Flavia Vargas recibió una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de abuso de armas, en carácter de autora material, en perjuicio de una mujer de apellido Lima.

    El trasfondo del hecho sucedido en Capital

    Según la investigación, el ataque ocurrió en medio de una gresca entre vecinos. Neira habría efectuado disparos contra Guzmán Muñoz, dejándolo al borde de la muerte. Vargas, en tanto, también quedó implicada por haber realizado disparos durante el episodio.

    De manera extraoficial, trascendió que el conflicto podría estar vinculado a disputas territoriales y cuestiones relacionadas con el narcomenudeo.

    La causa fue impulsada por el fiscal Nicolás Schiattino junto al ayudante fiscal Rodrigo Cabral Lozano, quienes finalmente lograron cerrar el caso mediante el acuerdo abreviado, evitando así la realización del juicio oral.

    De esta manera, tras idas y vueltas, suspensiones y planteos de la defensa, el caso encontró una resolución judicial, con condenas firmes para ambos implicados en un hecho que generó fuerte preocupación en la comunidad.

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