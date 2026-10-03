Cayeron en San Juan con casi 7,5 kilos de cocaína escondidos en los asientos del auto

Un control sobre la Ruta Nacional 40, en Sarmiento , terminó con un importante secuestro de cocaína y dos hombres detenidos. Los sospechosos viajaban desde Mendoza hacia San Juan en un Citroën C4 cuando fueron interceptados por personal de Gendarmería Nacional, que encontró 7 kilos con 498 gramos de cocaína ocultos dentro de los asientos traseros .

Después de un choque, le pegó un piña al parabrisas y terminó pagando casi $200 mil

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 66 a la altura del kilómetro 3.379 de la Ruta 40, uno de los principales accesos desde el sur de la provincia. Durante la inspección del vehículo, los uniformados recurrieron a un perro entrenado para detectar estupefacientes.

El animal reaccionó de manera insistente en la parte posterior del habitáculo. Esa marcación llevó a los gendarmes a revisar con mayor profundidad las butacas traseras y allí apareció el cargamento.

Los efectivos encontraron siete paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla en el interior de los asientos. Al realizar la prueba de campo EPOD sobre la sustancia blanca hallada dentro de los envoltorios, el resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína .

El posterior pesaje determinó que había exactamente 7 kilos y 498 gramos de droga. El cargamento quedó secuestrado y a disposición de la Justicia Federal.

Los dos ocupantes del Citroën C4, ambos mayores de edad, quedaron detenidos e incomunicados, mientras que también fueron incautados el automóvil y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia Federal y se investiga una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Por el momento no trascendió la identidad de los detenidos ni se informó si la droga tenía como destino final San Juan o si sería trasladada posteriormente hacia otro punto.