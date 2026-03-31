Cayó "El Maxi" en Rawson y lo trasladaron al Penal: había robado en un depósito y tenía pedido de captura

La Sección Brigada de Investigaciones Central D-5 logró la detención de Maximiliano Pastrán, conocido como “El Maxi”, en el marco de una causa por robo en diciembre de 2025 en un depósito comercial, en San Juan.
El sospechoso tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y un pedido de captura vigente.
El hecho había quedado registrado por cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió a los investigadores avanzar con tareas de inteligencia durante varias semanas. Según fuentes policiales, se realizaron relevamientos en terreno y vigilancias discretas en el departamento Rawson, con el objetivo de dar con el presunto autor.
Finalmente, el pasado 27 de marzo, los efectivos localizaron a Pastrán en el interior del barrio Victoria, donde concretaron su detención. El sospechoso contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenía un pedido de captura vigente en relación con el robo investigado.
Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del fiscal Cristian Catalano. En la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, el juez interviniente resolvió dictar la prisión preventiva, por lo que Pastrán fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá alojado mientras avanza la causa.