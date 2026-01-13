Cayó preso un hombre por intentar robar reflectores en un complejo de canchas de fútbol Vecinos alertaron al 911 y la Policía lo detuvo a pocas cuadras.

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrido en el departamento Rivadavia terminó con una condena de prisión efectiva para Sebastián Maximiliano Calquin, quien fue hallado culpable de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, tras ser sorprendido cuando intentaba robar reflectores de un complejo de canchas de fútbol.

La causa fue investigada por el fiscal Fernando Bonomo. El episodio ocurrió el 10 de enero de 2026, alrededor de las 14 horas, cuando Calquin ingresó al complejo Goleadores, ubicado en la intersección de calle Coll y calle San Juan Widmer.

Para acceder al predio, el imputado escaló una pared medianera de 2,33 metros de altura, lindante con un descampado. Una vez dentro, utilizando un cuchillo tipo Tramontina, sustrajo tres reflectores: dos de 30 watts, que se encontraban instalados en la pared, y un reflector portátil de 100 watts, que estaba enchufado y colgado.

Tras cometer el ilícito, se retiró por el mismo lugar, volviendo a escalar la pared y cruzando el descampado.

La maniobra fue advertida por dos vecinos, quienes al detectar el accionar sospechoso llamaron de inmediato al 911, aportando detalles y características del hombre.

Gracias a la rápida intervención policial, un móvil logró aprehender a Calquin a dos cuadras del lugar del hecho, recuperándose los elementos sustraídos.

En el marco del proceso judicial, se dispuso un reajuste de la calificación legal, pasando de robo agravado por escalamiento a hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Mediante un juicio abreviado, Calquin fue condenado a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia, conforme al artículo 50 del Código Penal.

Además, se ordenó la prisión preventiva, en los términos del artículo 297 inciso 1, quedando alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.