Cayó en Rawson un preso con salidas transitorias que no había vuelto al Penal de Chimbas

El hombre, condenado por robo, era buscado desde diciembre de 2025 tras evadirse del Penal de Chimbas. Fue detenido en un allanamiento en Rawson.

Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, logró la detención de un hombre que era intensamente buscado desde fines de 2025, en el marco de un procedimiento realizado en Rawson.

El operativo se llevó a cabo tras una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Ejecución Penal, que permitió a los efectivos ingresar a un domicilio ubicado en el barrio San José. El objetivo era dar con un sujeto de apellido Reyna, mayor de edad, que se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial.

Según fuentes policiales, el hombre se había fugado en diciembre del año pasado mientras gozaba del beneficio de salidas transitorias. Reyna cumple una condena de dos años de prisión por el delito de robo.

Una vez concretada su detención, las autoridades intervinientes se comunicaron con el juez a cargo de la causa, quien dispuso su inmediata detención y traslado a la unidad carcelaria correspondiente, donde deberá completar el resto de su condena.