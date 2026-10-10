    • 10 de octubre de 2026 - 11:47

    Cayó un presunto motochorro acusado de cometer robos armados en Capital y Santa Lucía

    El sospechoso fue detenido tras un allanamiento en Rawson, donde secuestraron la moto que habría utilizado en los ataques y otros elementos. Quedó en prisión preventiva y buscan a su cómplice.

    El detenido pasó al Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

    El detenido pasó al Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de apellido Jácome, oriundo de Rawson, fue detenido acusado de participar en una serie de robos bajo la modalidad de arrebatos con armas de fuego en Capital y Santa Lucía. La investigación, que reúne más de cuatro hechos denunciados, permitió identificar al sospechoso y avanzar con un allanamiento en su domicilio.

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    El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial D-5, y fue autorizado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. Tras varias semanas de tareas investigativas y análisis de las pruebas reunidas, los efectivos lograron establecer el paradero del presunto implicado.

    Cómo actuaban los sospechosos

    De acuerdo con la investigación, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de baja cilindrada elegían a sus víctimas y las intimidaban para robarles sus pertenencias. Según la hipótesis del caso, durante los ataques también las golpeaban y utilizaban un arma de fuego para amenazarlas.

    Los hechos investigados ocurrieron en distintos puntos de Capital y Santa Lucía. A partir de las denuncias y las pruebas recolectadas, los investigadores avanzaron en la identificación de uno de los presuntos integrantes del grupo.

    Qué secuestraron durante el allanamiento

    Con la orden judicial correspondiente, los efectivos allanaron la vivienda del sospechoso en Rawson. Allí secuestraron la motocicleta que habría sido utilizada en los robos, prendas de vestir que presuntamente llevaba durante los ataques, varios cascos, un teléfono celular y tarjetas de memoria, entre otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

    Por disposición del fiscal interviniente, Jácome quedó detenido y fue llevado a una audiencia judicial. Luego de esa instancia, el juez ordenó que cumpla prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza el proceso.

    La investigación continúa para identificar y detener al segundo sospechoso, señalado como el presunto cómplice de los hechos.

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