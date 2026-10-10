Cayó un presunto motochorro acusado de cometer robos armados en Capital y Santa Lucía

El sospechoso fue detenido tras un allanamiento en Rawson, donde secuestraron la moto que habría utilizado en los ataques y otros elementos. Quedó en prisión preventiva y buscan a su cómplice.

Un hombre de apellido Jácome, oriundo de Rawson, fue detenido acusado de participar en una serie de robos bajo la modalidad de arrebatos con armas de fuego en Capital y Santa Lucía. La investigación, que reúne más de cuatro hechos denunciados, permitió identificar al sospechoso y avanzar con un allanamiento en su domicilio.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial D-5, y fue autorizado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. Tras varias semanas de tareas investigativas y análisis de las pruebas reunidas, los efectivos lograron establecer el paradero del presunto implicado.

Cómo actuaban los sospechosos De acuerdo con la investigación, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de baja cilindrada elegían a sus víctimas y las intimidaban para robarles sus pertenencias. Según la hipótesis del caso, durante los ataques también las golpeaban y utilizaban un arma de fuego para amenazarlas.

Los hechos investigados ocurrieron en distintos puntos de Capital y Santa Lucía. A partir de las denuncias y las pruebas recolectadas, los investigadores avanzaron en la identificación de uno de los presuntos integrantes del grupo.

Qué secuestraron durante el allanamiento Con la orden judicial correspondiente, los efectivos allanaron la vivienda del sospechoso en Rawson. Allí secuestraron la motocicleta que habría sido utilizada en los robos, prendas de vestir que presuntamente llevaba durante los ataques, varios cascos, un teléfono celular y tarjetas de memoria, entre otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.