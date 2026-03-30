    • 30 de marzo de 2026 - 17:47

    Chimbas: detuvieron a un ladrón y recuperaron una bicicleta tras un rápido operativo policial

    El procedimiento ocurrió en la mañana del domingo en inmediaciones de calle Tacuarí y René Favaloro, en Chimbas.

    Diseño sin título (8)

    Un rápido accionar policial del personal de Subcomisaría Cipolletti permitió recuperar una bicicleta robada y detener al presunto autor del hecho en el departamento Chimbas.

    Leé además

    La secuencia de video que delató al acusado del brutal ataque contra un prestamista en Chimbas. 

    Chimbas: las pruebas que complican al acusado de intentar matar a un prestamista a ladrillazos
    La Policía realiza rastrillajes para encontrar al hombre.

    Siguen los intensos rastrillajes para dar con un hombre desaparecido desde hace una semana en San Juan

    El procedimiento se llevó a cabo este domingo alrededor de las 07:30 de la mañana, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención por la zona de calle Tacuarí y René Favaloro fueron alertados por un transeúnte. Según indicó el testigo, un hombre, identificado como Enzo Benjamín Sánchez López, se dirigía hacia el oeste por calle René Favaloro tras haber sustraído una bicicleta rodado 29 tipo todo terreno del interior de una vivienda del barrio San Francisco.

    Con los datos aportados, los uniformados iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron ubicar a un individuo que coincidía con la descripción brindada, quien además trasladaba el rodado denunciado.

    De inmediato, los efectivos procedieron a interceptarlo, recuperar la bicicleta —que se encontraba en buen estado— y concretar la aprehensión del sospechoso en el lugar.

    El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, por disposición del ayudante fiscal Marcelo Bustos, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Operativo policial por intento de robo en Pocito.-

    Cayó el principal sospechoso por la brutal golpiza a un prestamista en Chimbas

    hallazgo en chimbas: ocultas en un buzo, encontraron dos armas de fuego oxidadas

    Hallazgo en Chimbas: ocultas en un buzo, encontraron dos armas de fuego oxidadas

    El auto quedó en el medio de la calzada tras volcar.

    Conductor perdió el control de su auto, chocó contra un poste y fue hospitalizado

    La Feria Internacional de Artesanías, una cita esperada por los sanjuaninos año tras año

    La Feria Internacional de Artesanías vuelve a Chimbas