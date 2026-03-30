Chimbas: detuvieron a un ladrón y recuperaron una bicicleta tras un rápido operativo policial

El procedimiento ocurrió en la mañana del domingo en inmediaciones de calle Tacuarí y René Favaloro, en Chimbas.

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Un rápido accionar policial del personal de Subcomisaría Cipolletti permitió recuperar una bicicleta robada y detener al presunto autor del hecho en el departamento Chimbas.

El procedimiento se llevó a cabo este domingo alrededor de las 07:30 de la mañana, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención por la zona de calle Tacuarí y René Favaloro fueron alertados por un transeúnte. Según indicó el testigo, un hombre, identificado como Enzo Benjamín Sánchez López, se dirigía hacia el oeste por calle René Favaloro tras haber sustraído una bicicleta rodado 29 tipo todo terreno del interior de una vivienda del barrio San Francisco.

Con los datos aportados, los uniformados iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron ubicar a un individuo que coincidía con la descripción brindada, quien además trasladaba el rodado denunciado.

De inmediato, los efectivos procedieron a interceptarlo, recuperar la bicicleta —que se encontraba en buen estado— y concretar la aprehensión del sospechoso en el lugar.