Chimbas: va a la cárcel tras ser atrapado con "el arma de Terminator", una tumbera lista para disparar

Mauricio Alejandro Ferreira fue condenado a 2 años de prisión efectiva en un juicio abreviado. La Policía halló en su casa, en Chimbas, un arma casera.

La Policía de San Juan confirmó que el arma hallada en un domicilio de Chimbas estaba apto para el disparo.

Un hombre terminó condenado a prisión efectiva tras ser sorprendido con lo que los investigadores describieron como “el arma de Terminator”: una tumbera de fabricación casera que estaba lista para disparar. Sucedió en una vivienda de la Villa Juan Pablo Segundo, en Chimbas.

Se trata de Mauricio Alejandro Ferreira, quien fue condenado en el marco de un acuerdo de juicio abreviado a 2 años de prisión efectiva por el delito de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal. Además, fue declarado reincidente y continuará detenido bajo prisión preventiva. Su abogada defensora Filomena Noriega pactó el acuerdo con fiscalía Flagrancia.

Procedimiento realizado en Chimbas El caso se remonta al jueves 26 de marzo de 2026, alrededor de las 8:30, cuando personal de la Brigada de la UFI Delitos Contra la Propiedad llegó a un domicilio ubicado en calle Benavídez y Proyectada, en Villa Juan Pablo Segundo, Chimbas. El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial en el marco de una causa por robo.

Antes de ingresar, los efectivos notificaron a Ferreira sobre el allanamiento y le consultaron si tenía objetos de valor o armas en el interior de la vivienda. En ese momento, el propio sospechoso reconoció de manera espontánea que tenía un arma de fabricación casera en su dormitorio.

Con la presencia de testigos, los policías se dirigieron al lugar indicado y encontraron sobre una mesa de luz dos caños con soldaduras y piezas de madera que, ensambladas, conformaban una tumbera. El acusado admitió no contar con autorización legal para poseerla, por lo que fue aprehendido de inmediato.