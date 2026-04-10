Choque en Circunvalación: camión y auto colisionaron y generaron caos vehicular

Un siniestro vial en Circunvalación provocó demoras y congestión. A pesar del impacto, no hubo heridos de gravedad.

El siniestro en Circunvalación provocó congestión y demoras en una zona clave.

Un siniestro vial en Avenida de Circunvalación generó preocupación y complicaciones en el tránsito durante las primeras horas de la noche de este viernes. Un camión y un Fiat Uno colisionaron a la altura del puente de Hipólito Yrigoyen, provocando un importante embotellamiento en la zona.

El hecho ocurrió en un sector clave de la avenida, donde el fuerte impacto entre ambos vehículos obligó a interrumpir parcialmente la circulación, generando largas filas de autos y demoras para quienes transitaban por el lugar.

Circunvalación y caos vehicular tras el impacto A pesar de la violencia del choque, fuentes indicaron que no se registraron heridos de gravedad, lo que llevó alivio teniendo en cuenta la magnitud del episodio.

Personal de salud se hizo presente en el lugar y, tras evaluar a los involucrados, determinó que no era necesaria la internación ni asistencia médica de mayor complejidad.