    • 10 de abril de 2026 - 22:15

    Choque en Circunvalación: camión y auto colisionaron y generaron caos vehicular

    Un siniestro vial en Circunvalación provocó demoras y congestión. A pesar del impacto, no hubo heridos de gravedad.

    El siniestro en Circunvalación provocó congestión y demoras en una zona clave. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

    El siniestro en Circunvalación provocó congestión y demoras en una zona clave.

     

     

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un siniestro vial en Avenida de Circunvalación generó preocupación y complicaciones en el tránsito durante las primeras horas de la noche de este viernes. Un camión y un Fiat Uno colisionaron a la altura del puente de Hipólito Yrigoyen, provocando un importante embotellamiento en la zona.

    Leé además

    Vicegobernador Fabián Martín junto al gobernador Marcelo Orrego, quien respondió preguntas de la prensa.

    Repavimentación y ensanche de la Circunvalación: el plazo de la obra está estimado en 8 meses, dijo Orrego
    La comunidad reclamó justicia por Ángel López con una masiva movilización en Comodoro Rivadavia.

    Clamor por justicia: multitudinaria marcha por Ángel y fuertes acusaciones

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho ocurrió en un sector clave de la avenida, donde el fuerte impacto entre ambos vehículos obligó a interrumpir parcialmente la circulación, generando largas filas de autos y demoras para quienes transitaban por el lugar.

    Circunvalación y caos vehicular tras el impacto

    A pesar de la violencia del choque, fuentes indicaron que no se registraron heridos de gravedad, lo que llevó alivio teniendo en cuenta la magnitud del episodio.

    Personal de salud se hizo presente en el lugar y, tras evaluar a los involucrados, determinó que no era necesaria la internación ni asistencia médica de mayor complejidad.

    En tanto, las partes involucradas en el siniestro acordaron no radicar denuncia, por lo que el caso no avanzará en sede judicial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El caso en Merlo conmociona y la investigación apunta al análisis del celular.

    Conmoción: qué reveló la autopsia de Maitena, la joven hallada sin vida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Escándalo en salud: médicos procesados por robar anestesia para uso ilegal

    Corrupción médica: procesan a profesionales por robar fármacos críticos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Robó dos televisores, lo atraparon vecinos y terminó con casi un año de prisión efectiva  

    Policía detuvo a un ladrón y lo rescató de una violenta golpiza vecinal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega, dueños de Branka Motors.

    Branka Motors: los dueños de la concesionaria acordaron devolver $524 millones a los damnificados

    Por Redacción Diario de Cuyo