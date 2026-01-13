Como en “Relatos salvajes”, pero en San Martín: discutió con su compadre y en un acto de furia le prendió fuego la moto El acusado admitió haber incendiado una motocicleta Zanella 110. Igual zafó de una condena porque la Justicia le otorgó una probation.

Un violento episodio ocurrido en el departamento San Martín terminó con una suspensión de juicio a prueba para Jorge Sebastián Cullere Vicentela, acusado de daño simple, luego de incendiar la motocicleta de su propio compadre tras una discusión.

El caso fue investigado por la fiscal Virginia Branca. Como resultado del proceso, el imputado accedió al beneficio de la probation por el término de un año, debiendo cumplir 90 horas de trabajo no remunerado en un plazo de nueve meses, además de una reparación simbólica de $300.000, a pagar en tres cuotas de $100.000 cada una. También se le impuso la prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima a menos de 300 metros y la prohibición de todo tipo de contacto o actos molestos.

El episodio ocurrió el sábado 10 de enero de 2026, alrededor de las 9.03, cuando personal policial fue comisionado por el CISEM a calle San Isidro, entre Salvador María del Carril y Laprida, tras un alerta por el incendio de una motocicleta que habría sido sustraída del barrio Independencia, en San Martín.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron una motocicleta Zanella ZB 110 parcialmente incendiada sobre la calzada. A pocos metros se encontraba un hombre que se identificó como Cullere Jorge, quien manifestó espontáneamente que había prendido fuego el rodado de su compadre porque habían discutido, motivo por el cual fue aprehendido en el lugar y se dio intervención a División Bomberos.

Durante el procedimiento, los uniformados entrevistaron a una mujer domiciliada en el lugar, quien manifestó ser pareja del aprehendido. Según su declaración, Cullere había regresado minutos antes y le pidió ayuda para desarmar la moto de su compadre Calivar. Ante la negativa de ella, se inició una discusión y el acusado comenzó a retirar los plásticos del rodado con una tenaza, para luego sacarlo a la calle y prenderlo fuego.

La mujer aclaró que no sufrió agresiones físicas, pero solicitó medidas de protección, dejando constancia de su voluntad de declarar conforme al artículo 254 del Código Procesal Penal.

Del procedimiento tomó conocimiento el Sistema Acusatorio, haciéndose presente la ayudante fiscal de turno, Amalia Bustos, quien entrevistó a policías, testigos y a la damnificada. Posteriormente informó a la fiscal de Flagrancia, Virginia Branca, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.