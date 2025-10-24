María Belén Brizuela Quiroga, la caucetera que fue denunciada por familiares suyos de haber sido estafados por varios millones de pesos, fue condenada a dos años prisión condicional, es decir que no irá a la cárcel.
Fue tras una audiencia de juicio abreviado en la que además se le impuso reglas de conducta “del inciso 1, 2 y 3”, afirmó Duilio Ejarque, Fiscal de Delito de Informática y Estafa, quien detalló que la condena es por seis hechos que tienen tres damnificados.
En el juicio se documentó que Brizuela convenció a personas cercanas que sacaran préstamos en efectivo en distintas financieras o con tarjeta de crédito, que le entregaran el dinero y ella se comprometía a pagar las cuotas. Algo que no sucedió, dejando a sus parientes endeudados.
Por eso el 19 de mayo de este año, los tres damnificados, -la madre de su amigo, un tío de Brizuela y su primo- acudieron a la justicia, cansados de las excusas de María Belén para no cumplir con la promesa de pagar las cuotas de los créditos, que generaron una deuda total superior a los 30 millones de pesos.
Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, María Belén convenció a la madre de su amigo, de sacar en una financiera $4,5 millones que supuestamente usaría para cancelar un terreno.
Al tío le hizo sacar una casa de créditos $3 millones para compras personales y, luego, en un banco, lo hizo endeudarse por $16 millones de pesos que usaría para un emprendimiento gastronómico.
Finalmente, a su primo y su esposa, los estafó con 2 millones de pesos a cada uno, a través de una financiera y una tarjeta de crédito. Pero en este caso, usó datos personales de la mujer de su primo para sacar tres préstamos más por $3.250.000 aproximadamente.
De la investigación se desprendió que la ahora condenada apenas canceló un par de cuotas en uno de los préstamos y que nunca abrió el local de comidas en el centro caucetero.