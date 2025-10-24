Condenaron a 2 años de prisión condicional a la sanjuanina que estafó por varios millones a parientes y amigos María Belén Brizuela Quiroga fue denunciada por madre de un amigo, su tío y un primo. A todos les pidió sacar prestamos que luego nunca pagó, dejando a sus familiares con la deuda. En total la condenaron por seis hechos.

María Belén Brizuela Quiroga, la caucetera que fue denunciada por familiares suyos de haber sido estafados por varios millones de pesos, fue condenada a dos años prisión condicional, es decir que no irá a la cárcel.

Fue tras una audiencia de juicio abreviado en la que además se le impuso reglas de conducta “del inciso 1, 2 y 3”, afirmó Duilio Ejarque, Fiscal de Delito de Informática y Estafa, quien detalló que la condena es por seis hechos que tienen tres damnificados.

En el juicio se documentó que Brizuela convenció a personas cercanas que sacaran préstamos en efectivo en distintas financieras o con tarjeta de crédito, que le entregaran el dinero y ella se comprometía a pagar las cuotas. Algo que no sucedió, dejando a sus parientes endeudados.

Por eso el 19 de mayo de este año, los tres damnificados, -la madre de su amigo, un tío de Brizuela y su primo- acudieron a la justicia, cansados de las excusas de María Belén para no cumplir con la promesa de pagar las cuotas de los créditos, que generaron una deuda total superior a los 30 millones de pesos.

Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, María Belén convenció a la madre de su amigo, de sacar en una financiera $4,5 millones que supuestamente usaría para cancelar un terreno.

Al tío le hizo sacar una casa de créditos $3 millones para compras personales y, luego, en un banco, lo hizo endeudarse por $16 millones de pesos que usaría para un emprendimiento gastronómico.

Finalmente, a su primo y su esposa, los estafó con 2 millones de pesos a cada uno, a través de una financiera y una tarjeta de crédito. Pero en este caso, usó datos personales de la mujer de su primo para sacar tres préstamos más por $3.250.000 aproximadamente.

De la investigación se desprendió que la ahora condenada apenas canceló un par de cuotas en uno de los préstamos y que nunca abrió el local de comidas en el centro caucetero.