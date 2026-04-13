Condenaron al conductor que atropelló y mató a un jubilado cerca de la Plaza La Joroba

Jorge Alberto Alcayaga fue condenado por homicidio culposo tras admitir su imprudencia al volante en el siniestro vial ocurrido en Capital.

El siniestro vial que dejó una víctima fatal en Capital tuvo como protagonista a Alcayaga que manejaba una camioneta Honda.

El automovilista Jorge Alberto Alcayaga, quien en enero de 2026 atropelló y provocó la muerte de un jubilado cerca de Plaza La Joroba, en Capital, fue condenado este lunes 13 de abril en el marco de un juicio abreviado, según indicaron fuentes judiciales.

El imputado reconoció su responsabilidad en el hecho y recibió una pena de dos años de prisión condicional, por lo que no irá a la cárcel, aunque quedó inhabilitado para conducir por el plazo de cinco años.

La resolución fue dictada por el juez Alberto Caballero, quien homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Nicolás Schiattino y la defensa del acusado, a cargo de Emilio Donnici Nefa. Alcayaga admitió haber actuado de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria al volante, configurando el delito de homicidio culposo.

El hecho que terminó en tragedia en Capital El siniestro vial ocurrió el 2 de enero, alrededor de las 8 de la mañana, en la intersección de calles Brasil y Mendoza, en Capital. La víctima, Horacio Víctor Lucero, de 80 años, intentaba cruzar calle Brasil cuando fue embestido por una camioneta Honda HR-V conducida por Alcayaga, quien circulaba de oeste a este.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, el vehículo ya había atravesado completamente la intersección cuando se produjo el impacto. El peatón golpeó contra el capot y fue proyectado varios metros, quedando inconsciente en el asfalto.