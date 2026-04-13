    • 13 de abril de 2026 - 12:26

    Condenaron al conductor que atropelló y mató a un jubilado cerca de la Plaza La Joroba

    Jorge Alberto Alcayaga fue condenado por homicidio culposo tras admitir su imprudencia al volante en el siniestro vial ocurrido en Capital.

    El siniestro vial que dejó una víctima fatal en Capital tuvo como protagonista a Alcayaga que manejaba una camioneta Honda.&nbsp;

    El siniestro vial que dejó una víctima fatal en Capital tuvo como protagonista a Alcayaga que manejaba una camioneta Honda. 

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    Por Germán González

    El automovilista Jorge Alberto Alcayaga, quien en enero de 2026 atropelló y provocó la muerte de un jubilado cerca de Plaza La Joroba, en Capital, fue condenado este lunes 13 de abril en el marco de un juicio abreviado, según indicaron fuentes judiciales.

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    El imputado reconoció su responsabilidad en el hecho y recibió una pena de dos años de prisión condicional, por lo que no irá a la cárcel, aunque quedó inhabilitado para conducir por el plazo de cinco años.

    La resolución fue dictada por el juez Alberto Caballero, quien homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Nicolás Schiattino y la defensa del acusado, a cargo de Emilio Donnici Nefa. Alcayaga admitió haber actuado de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria al volante, configurando el delito de homicidio culposo.

    De acuerdo a la reconstrucción inicial, el vehículo ya había atravesado completamente la intersección cuando se produjo el impacto. El peatón golpeó contra el capot y fue proyectado varios metros, quedando inconsciente en el asfalto.

    Minutos después, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó con un cuadro crítico: traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, hemoneumotórax, múltiples fracturas faciales y politraumatismos. Pese a los esfuerzos médicos, Lucero falleció ese mismo día a las 22:15.

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