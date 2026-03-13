Condenaron a un profesor por abusar de dos alumnas, pero seguirá libre hasta que la sentencia quede firme

La Justicia condenó al profesor caucetero César Coria a tres años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual simple reiterado contra dos alumnas de una escuela del departamento 25 de Mayo . Sin embargo, la jueza Carolina Parra resolvió que el docente permanezca en libertad hasta que la sentencia quede firme .

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El docente fue hallado culpable del delito de abuso sexual simple agravado reiterado por ser el encargado de la educación, que tuvo como víctimas a dos alumnas. A pesar de la condena de prisión efectiva, la magistrada resolvió que el hombre siga en libertad hasta que la pena quede firme, argumentando que siempre estuvo a disposición del proceso, no tiene antecedentes penales y posee arraigo en la provincia, ya que es dueño de un comercio, eliminando cualquier riesgo o peligro de fuga.

El 9 de abril de 2026 se conocerá los fundamentos. Allí fiscalía ANIVI (parte acusadora), integrado por el fiscal Raúl Iglesias y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio , podrá o no impugar la libertad condicional, en tanto que, el abogado de la defensa, Gabriel Silva , podrá presentar un recurso de revocación del fallo y solicitar la absolución.

Antes de escuchar el veredicto, el acusado decidió no pronunciar ninguna palabra ante el tribunal . En la sala estuvo presente la madre de una de las víctimas, quien había radicado la denuncia. Tras conocerse la resolución judicial, la mujer se abrazó emocionada con la ayudante fiscal del caso, Marisa Marsiglio.

En el lugar también estuvieron familiares del condenado, quienes siguieron de cerca la audiencia.

condena coria El abogado Gabriel Silva y el condenado César Coria. DIARIO DE CUYO

El pedido de pena de la fiscalía contra el profesor

Durante los alegatos realizados este jueves 12 de marzo de 2026, a poco más de una semana del inicio del juicio, la Fiscalía había solicitado cinco años de prisión para el docente.

Iglesias y Marsiglio sostuvieron que Coria aprovechó su posición como profesor —impartía la materia de agropecuaria— para cometer los abusos dentro del establecimiento educativo.

De acuerdo con lo expuesto en el juicio, los hechos habrían ocurrido durante el primer semestre del ciclo lectivo 2024, cuando las alumnas tenían 11 y 12 años.

La fiscalía sostuvo que el docente obligaba a las niñas a sentarse en su falda, momento en el que presuntamente realizaba tocamientos. Además, las amenazaba con bajarles las notas, sacarlas del cuerpo de bandera o hacerles firmar el libro de disciplina si no accedían a lo que les pedía, lo que generaba temor en las estudiantes.

Los testimonios y la denuncia

Los relatos de las menores fueron incorporados al juicio mediante entrevistas videograbadas (ex Cámara Gesell), en las que describieron que estos episodios se habrían repetido en distintas oportunidades dentro de la escuela.

Según la investigación, las alumnas finalmente le contaron lo ocurrido a otra docente del establecimiento, quien luego declaró como testigo durante el debate oral.

A partir de ese relato, el 4 de julio de 2024 las madres de las niñas realizaron la denuncia formal que dio inicio a la causa penal.

La postura de la defensa

Durante el proceso, la defensa del acusado, encabezada por el abogado Gabriel Silva, sostuvo que los hechos denunciados no ocurrieron o que se trató de situaciones sin connotación sexual, por lo que solicitó la absolución de su cliente.

Finalmente, la magistrada Carolina Parra resolvió condenar al docente, aunque dispuso que permanezca en libertad hasta que la sentencia quede firme, instancia a partir de la cual deberá comenzar a cumplir la pena impuesta.