    • 16 de marzo de 2026 - 22:40

    Conmoción por la muerte de Rodrigo "Tincho" Nieva, influencer de 23 años

    Amigos e influencers expresaron su dolor por la muerte del joven tucumano de 23 años. Los detalles del caso.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de Rodrigo Nieva, influencer conocido como "Tincho", generó una fuerte conmoción en las redes sociales de Tucumán, donde numerosos creadores de contenido, influencers y usuarios expresaron su dolor y enviaron mensajes de apoyo a su familia y amigos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

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    El joven, de 23 años, era conocido dentro de la comunidad digital tucumana por sus apariciones en distintos contenidos que circulaban en redes sociales. Con su carisma y espontaneidad, había logrado ganarse el cariño de muchos seguidores, lo que explica la rápida repercusión que tuvo la noticia y la gran cantidad de mensajes de despedida que comenzaron a multiplicarse en las últimas horas.

    Según trascendió, Rodrigo habría sufrido un accidente de tránsito en la provincia de Santiago del Estero que derivó en su fallecimiento. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan más precisiones por parte de las autoridades.

    La noticia comenzó a circular a través de publicaciones de usuarios y creadores de contenido en redes sociales, lo que provocó una inmediata reacción de la comunidad digital. Allí, amigos, seguidores e influencers compartieron mensajes de despedida y recordaron al joven con afecto, destacando su personalidad y la huella que dejó en el ambiente digital.

    Fuente: El Liberal

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