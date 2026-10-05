Detuvieron al hombre que atacó a golpes a su pareja en Tapalqué y quedó filmado

La policía de Azul detuvo este lunes a Rodrigo Daniel Carrica (37), el hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué. Según pudo saber TN, Carrica quedó alojado en Saladillo, imputado por lesiones agravadas, amenazas y privación ilegal de la libertad. Se espera que este martes sea indagado en la sede judicial.

Detuvieron a un hombre acusado de matar a un conocido de un piedrazo en la cabeza

Horror en Villa La Angostura: acusan a un hombre de matar a su hija de 3 años

El caso salió a la luz el 28 de septiembre, cuando la mujer se presentó en la comisaría para denunciar violencia de género.

Según contó la víctima a TN, conoció a Carrica hace cuatro años. Tuvieron una relación con idas y vueltas, donde la violencia siempre estuvo presente, pero ella no podía dimensionarlo. “En un momento, entré en un círculo vicioso y enfermizo”, explicó.

“No encontraba herramientas ni entraba en conocimiento de lo que estaba sucediendo. Me cegué totalmente hasta dejar de ser yo”, expresó. Todo cambió a principios de octubre, cuando finalmente se decidió denunciar su caso.

La revisión médica constató que la mujer tenía heridas en la cara, que según el parte estaban “cicatrizadas”, y cortes en los brazos, algunos de los cuales habrían sido autoinfligidos.

En ese primer momento, la víctima no dio detalles sobre lo ocurrido, pero solicitó asistencia psicológica y manifestó que estaba atravesando una situación complicada con su pareja.

El video de la golpiza

El 2 de octubre, días después de la denuncia, la mujer decidió publicar en sus redes sociales un video desgarrador.

En las imágenes se ve cómo el hombre comenzó a agredir verbalmente y a golpear a la víctima en la cara, mientras bloqueaba los contactos que la mujer había agregado a sus plataformas.

“No me pegues más, por favor”, le gritaba ella desesperadamente.

El video se viralizó rápidamente en Facebook. Desde la fiscalía solicitaron que el material fuera dado de baja para evitar la revictimización.

También pidieron que se aporte el video original desde el celular donde fue grabado, con el objetivo de descartar manipulaciones y confirmar su autenticidad. “Hay que determinar que no fue hecho con IA”, explicaron.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo del fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI Nº 1 de Azul, bajo la calificación de amenazas agravadas con arma, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegal de la libertad, todo en concurso real.

El Juzgado de Garantías Nº 1 de Azul intervino en el expediente, junto al Juzgado de Paz de Tapalqué.

Según informaron a TN, la víctima recibió atención médica en el Hospital de Tapalqué y fue asistida por equipos interdisciplinarios, incluyendo psicólogos y la Dirección de Género municipal.

También se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto mutuo durante todo el proceso, además de la entrega de un botón antipánico.

A pesar de estas medidas, la mujer dijo que tiene miedo de salir a la calle y retomar su vida cotidiana. “Hasta que lo activo y viene la policía, puede pasar cualquier cosa”, advirtió.