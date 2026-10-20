    • 20 de octubre de 2026 - 09:58

    Detuvieron a cuatro personas por disturbios en el centro sanjuanino: un sujeto tenía marihuana y una navaja

    Efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia intervinieron en Ignacio de la Roza y Catamarca, en Capital.

    Marihuana secuestrada y una navaja.

    Marihuana secuestrada y una navaja.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo del Cuerpo Especial de Vigilancia terminó con cuatro hombres aprehendidos por disturbios en pleno centro de Capital y con el secuestro de droga a uno de ellos. Personal del cuerpo realizaba recorridas de prevención y seguridad cuando pidió colaboración por la presencia de sujetos que provocaban incidentes en la esquina de Ignacio de la Roza y Catamarca. Al intervenir, los efectivos procedieron a la aprehensión de los cuatro hombres.

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    Entre los aprehendidos estaba Ruiz, de 36 años, con domicilio en Barrio Solares. Durante el palpado de urgencia, los efectivos le encontraron entre sus ropas dos frascos de vidrio con una vegetación de color verde claro y fuerte aroma, aparentemente sustancia prohibida. También llevaba dos cajas de papel de armado de la marca Liyo, un moledor azul y un frasco de 10 ml con un líquido transparente y aceitoso, de olor intenso.

    En el lugar intervino personal del Departamento de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas de rigor con resultado positivo para marihuana.

    Ruiz quedó vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, de estupefacientes, y a disposición de la Unidad Fiscal Federal San Juan. Además, se le secuestró una navaja, que quedó asociada a un expediente contravencional a disposición del Juzgado de Faltas en turno.

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