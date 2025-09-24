Difundieron los datos de las autopsias a los cuerpos de las tres chicas asesinadas Los resultados preliminares se conocieron la tarde de este miércoles. La data de la muerte es de hace cuatro días.

Este miércoles se conocieron los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de las tres chicas que fueron encontradas muertas en una casa de Florencio Varela.

De acuerdo a lo que informó el periodista de TN Ignacio González Prieto, las jóvenes fueron asesinadas una por una y la data de la muerte es de hace cuatro días. Luego se supo que el ataque ocurrió la madrugada del sábado.

En este sentido, se conoció que Brenda del Castillo (20) tenía un importante golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas. La data de la muerte es alrededor de las 3 de la madrugada del sábado, según la autopsia.

Morena Verdi (21) fue hallada con un profundo corte en el abdomen que habría sido provocado después del fallecimiento. También fue encontrada con varios golpes en la cara.

Por su parte, Lara Morena Gutiérrez (15) sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo. También se conoció que le amputaron algunos dedos de la mano izquierda.

El caso de las tres chicas asesinadas

Este miércoles, después de un largo trabajo de la policía, se confirmó que los cuerpos de las tres chicas fueron encontrados enterrados en una casa de Florencio Varela.

El triple hallazgo se realizó hoy por la mañana, luego de que los investigadores siguieran el recorrido de la camioneta blanca a la que se subieron las tres jóvenes en el oeste del conurbano el viernes por la noche.

Esa pista los llevó hasta Florencio Varela. Allí ayer por la tarde la policía realizó un allanamiento sobre una casa ubicada sobre el cruce de las calles Chañar y Río Jachal.

En esa casa encontraron una mancha de sangre y detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, que habrían sido las encargadas de limpiar la escena del triple crimen.

La ola de allanamientos sobre los barrios Santa Rosa y Mayol terminó con un operativo sobre una segunda casa, también ubicada en la localidad del sur del conurbano bonaerense, donde finalmente encontraron los cuerpos.