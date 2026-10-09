El Clan de la Viuda Negra: dos hijas de Carina Godoy y una conocida consiguieron el arresto domiciliario

Rocío Belén Solar, Camila Araya y Carla de Lourdes Elizondo Díaz obtuvieron el beneficio durante una audiencia de revisión de medidas cautelares. La jueza Verónica Chicón avaló el planteo de las defensas por las situaciones particulares de las imputadas.

El clan de la viuda negra: Carina Godoy y su hija Rocío Solar, en el medio.

Tres mujeres imputadas en la causa de el Clan de la Viuda Negra consiguieron este jueves el arresto domiciliario, luego de que sus defensas solicitaran una medida alternativa a la prisión preventiva. La decisión benefició a Rocío Belén Solar, Camila Araya y Carla de Lourdes Elizondo Díaz, y fue avalada por la jueza Verónica Chicón durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

Entre los argumentos expuestos para pedir el cambio de modalidad de detención estuvieron las situaciones personales y familiares de las acusadas. Solar y Araya son hijas de Carina Fernanda Godoy, señalada como la principal responsable del grupo investigado por presuntamente captar a adultos mayores vulnerables y despojarlos de sus bienes.

Carla Elizondo (remera lila) y a la derecha de todos, Micaela Araya, la otra hija de Carina Godoy. Ambas son madres, aunque sus circunstancias son diferentes: Rocío Belén Solar está embarazada, mientras que Camila Araya padece una enfermedad crónica. Esas condiciones formaron parte del contexto considerado para solicitar que pudieran continuar detenidas en sus domicilios.

La tercera beneficiada fue Carla de Lourdes Elizondo Díaz, otra de las mujeres imputadas en el expediente. Su nombre había tomado relevancia antes de la primera audiencia del caso, cuando sufrió una baja de presión y debió recibir asistencia antes de que comenzara la instancia judicial.

La situación de las imputadas en la causa La resolución modifica la modalidad de detención de las tres mujeres en una investigación que involucra a varios integrantes del entorno familiar y allegados de Godoy. La hipótesis fiscal sostiene que el grupo habría aprovechado vínculos de confianza con personas mayores en situación de vulnerabilidad para acceder a sus cuentas bancarias, gestionar créditos y avanzar sobre sus propiedades.