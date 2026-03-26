    • 26 de marzo de 2026 - 12:00

    El hombre quemado detrás de la Terminal recibió el alta: su declaración será clave en la causa por el brutal ataque

    Se trata de Jaime Rafael Pérez, quien fue asistido en el Hospital Marcial Quiroga.

    Servicio del Quemado Hospital Marcial Quiroga.
    Servicio del Quemado Hospital Marcial Quiroga.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de permanecer varias semanas internado en el Hospital Marcial Quiroga, Jaime Pérez recibió el alta médica tras el brutal ataque sufrido a comienzos de marzo en la Terminal, donde fue prendido fuego en un hecho que conmocionó a toda la provincia.

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    Por el caso, tres personas continúan detenidas e imputadas como coautores funcionales del delito de tentativa de homicidio: Brisa Agostina Mallea (28), Sofía "Pampita" Alanís (30) y Hernán de Jesús "Pata de Mono" Álvarez (30).

    En este contexto, el testimonio de la víctima aparece como una pieza central para el avance de la investigación. En los últimos días, Pérez ya fue entrevistado y se espera que en breve preste declaración formal ante la UFI Delitos Especiales.

    A partir de su relato, la Fiscalía evaluará si mantiene la actual imputación por tentativa de homicidio o si corresponde una eventual recalificación del hecho hacia un delito de menor gravedad.

    Cómo fue el brutal ataque detrás de la Terminal

    El fiscal confirmó que los agresores le arrojaron alcohol y luego le prendieron fuego, lo que provocó las graves lesiones. Sin embargo, aclaró que aún se investiga el grado de participación de cada uno de los detenidos, ya que se están tomando declaraciones testimoniales clave.

    En ese sentido, explicó que hay al menos dos testigos presenciales del ataque, cuyos relatos serán determinantes para establecer responsabilidades. Además, las cámaras de seguridad de la zona, tanto del sistema SISEM como privadas, permitieron identificar a las personas que estaban en el lugar, aunque no registraron el momento exacto del ataque.

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    "El Pata de Mono", "Pampita" y Brisa Mallea, los tres detenidos tras quemar a un hombre en la Terminal de &Oacute;mnibus de San Juan.&nbsp;

    "El Pata de Mono", "Pampita" y Brisa Mallea, los tres detenidos tras quemar a un hombre en la Terminal de Ómnibus de San Juan.

    Quiénes son los detenidos por el ataque a un hombre que terminó quemado

    La Justicia de San Juan detuvo a tres personas, entre ellas “El Pata de Mono” y “Pampita”, acusadas de rociar con alcohol y prender fuego a un hombre tras una discusión. El hecho es investigado como tentativa de homicidio por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO.

    De acuerdo a la información oficial, el episodio se produjo este lunes 2 de marzo alrededor de las 21 horas, cuando Jaime Rafael Pérez se encontraba en el estacionamiento Sur de la Terminal, en cercanías al Bar Rocco. En ese contexto, y luego de una discusión, fue atacado por Hernán de Jesús Alvarez Maturano, alias “Pata de Mono”, Brisa Agostina Mallea González y Sofía Alanis, conocido como “Pampita”. Según la pesquisa, los tres lo rociaron con una sustancia inflamable que sería alcohol etílico y posteriormente le prendieron fuego antes de retirarse del lugar.

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