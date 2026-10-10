    • 10 de octubre de 2026 - 18:59

    El "Tony" Oviedo, más complicado: lo investigan junto al "Villa" Brizuela por un asalto frustrado en Santa Lucía

    La Fiscalía busca sumar una nueva causa contra Oscar “Tony” Oviedo, quien cumple dos meses de prisión preventiva, y Ramiro “Villa” Brizuela. Ambos están bajo investigación por el intento de robo a una familia de Santa Lucía, donde tres encapuchados armados huyeron sin llevarse nada.

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    El  "Tony" Oviedo y el "Villa" Brizuela.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Oscar “Tony” Oviedo y Ramiro “Villa” Brizuela sumaron otra causa que podría complicar su situación procesal. La Fiscalía Delitos Contra la Propiedad investiga a ambos por un intento de asalto en una vivienda de Santa Lucía, donde tres delincuentes encapuchados irrumpieron armados, amenazaron a los moradores y escaparon después de que las víctimas se resistieran.

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    El episodio ocurrió la noche del martes 15 de septiembre en una propiedad de calle Santiago Derqui, donde vive la familia Castro. Según la denuncia, los atacantes ingresaron al patio interno y uno de ellos llegó a gritar “policía” para intimidar a los habitantes de la casa.

    Los ayudantes fiscales Jos&eacute; Salinas y Nicol&aacute;s Zapata y el fiscal Miguel Gay, los investigadores de la UFI Delitos Contra la Propiedad, encargados de esclarecer el hecho.&nbsp;

    Los ayudantes fiscales José Salinas y Nicolás Zapata y el fiscal Miguel Gay, los investigadores de la UFI Delitos Contra la Propiedad, encargados de esclarecer el hecho.

    Uno de los moradores fue sorprendido por un delincuente armado con un revólver. Durante el forcejeo, recibió tres golpes en la cabeza y sufrió una lesión leve. Los asaltantes exigían dinero y amenazaban con golpearlo con la culata del arma. Sin embargo, la resistencia de la familia frustró el atraco y la banda huyó sin robar objetos.

    La investigación apunta a Oviedo y Brizuela como presuntos involucrados. Desde la Fiscalía indicaron que están reuniendo registros de cámaras de seguridad para avanzar en el esclarecimiento del hecho. La intención es incorporar esta causa a los expedientes que ya complican a ambos sospechosos.

    Las otras causas que complican a los sospechosos

    Oviedo, de 30 años, cumple dos meses de prisión preventiva y también es investigado por una serie de arrebatos de celulares. Entre los episodios atribuidos se encuentra el violento ataque contra un policía retirado de 69 años en el barrio Andacollo 7, en Chimbas. Según la denuncia, lo golpeó y arrastró por el suelo para intentar quitarle el teléfono. El sospechoso fue detenido el 7 de octubre, después de una persecución policial de unas cinco cuadras, y tenía un pedido de captura vigente por otra causa de robo.

    Brizuela, por su parte, afronta una investigación por un grave ataque a tiros contra una vivienda de Chimbas. Está acusado de efectuar al menos 15 disparos con un arma calibre 9 milímetros, en un conflicto que tendría origen en problemas previos con la denunciante. Por ese caso, la Justicia le dictó tres meses de prisión preventiva.

    Con el avance de las pesquisas por el asalto frustrado en Santa Lucía, la Fiscalía busca reunir pruebas que permitan determinar la participación de ambos en el episodio y avanzar con nuevas imputaciones, mientras continúan los procesos judiciales que ya enfrentan.

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