En la ruta de la tragedia, dos horas después ocurrió otro accidente: una familia resultó herida

Una familia sarmientina terminó con heridas de distinta consideración tras el vuelco del vehículo en el que viajaba . El dato que llamó la atención es que el siniestro vial ocurrió en la misma ruta en la que horas antes dos camionetas colisionaron y uno de sus ocupantes falleció.

Triple choque en la Ruta 141: identificaron al fallecido y se conocieron detalles de cómo ocurrió la tragedia

Según datos policiales, alrededor de las 21 horas en la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 107, un Corsa Classic conducido por Miguel Díaz , de 45 años, junto a su esposa Ana Chirino , de 41, y sus tres hijos menores de 3, 5 y 8 años volcó por motivos que aún son materia de investigación.

El rodado terminó al costado de la ruta, mientras que sus ocupantes debieron ser asistidos por personal de una ambulancia departamental que recomendó el traslado de las cinco personas al hospital para una mejor evaluación.

Personal de la Comisaría 9° está a cargo de la investigación del hecho que determine si hubo una falla humana o mecánica que provocó el siniestro, o bien la intervención de otro vehículo.

Un fatal siniestro vial conmocionó a la localidad de Bermejo, en Caucete , durante la tarde de este domingo 15 de marzo. Una colisión frontal entre dos camionetas sobre la Ruta Nacional 141 dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas con heridas de gravedad que debieron ser trasladadas de urgencia.

Alrededor de las 19:50 hs, a la altura del kilómetro 131 en la zona conocida como Laguna Seca, una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux chocaron de frente. Según las primeras investigaciones y testimonios recolectados por la Unidad Rural N° 1 y la UFI Delitos Especiales, la tragedia se habría desencadenado cuando el conductor de la Amarok, identificado como Sebastián Leo (42), intentó sobrepasar a un camión Iveco que circulaba hacia el este, con destino a La Rioja.

En plena maniobra de sobrepaso, la Amarok se encontró de frente con la Toyota Hilux, que viajaba en sentido contrario (hacia la Ciudad de San Juan), produciéndose un impacto violento e inevitable.

Víctimas y heridos

Como consecuencia del choque, el conductor de la Toyota Hilux, Mario Carmelo Carrizo (68), oriundo de Villa Aberastain, Pocito, perdió la vida en el lugar del hecho. Su acompañante, Genara Narcisa Malla (71), sufrió heridas de consideración.

Por su parte, el conductor de la Amarok también resultó herido. Ambos sobrevivientes fueron asistidos por personal de emergencias del 107 y trasladados inicialmente al Hospital de Caucete, para luego ser derivados al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanecen bajo observación médica. El conductor del camión involucrado, un joven de 29 años, resultó ileso.

En el lugar trabajó el personal de la División Criminalística y la Brigada de Delitos Especiales bajo las órdenes del fiscal Dr. Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Dr. Rodrigo Cabral. La zona permaneció preservada durante varias horas para realizar las pericias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su posterior autopsia.