Mediante el programa San Juan te busca informaron que encontraron sana y salva a la mujer que era intensamente buscada desde el 2 de octubre. Según fuentes policiales, estaba en buen estado de salud.
Si bien no se dieron a conocer mayores detalles del hallazgo, confirmaron que pudieron dar con su paradero y le llevaron tranquilidad a su familia, quien hacía 20 días no sabía nada de ella.
Explicaron que estaba en la casa de una amiga y que por falta de celular no se pudo comunicar con sus seres queridos.
