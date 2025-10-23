Encontraron sana y salva a la sanjuanina de 35 años intensamente buscada Estaba desaparecida desde el 2 de octubre.

Mediante el programa San Juan te busca informaron que encontraron sana y salva a la mujer que era intensamente buscada desde el 2 de octubre. Según fuentes policiales, estaba en buen estado de salud.

Si bien no se dieron a conocer mayores detalles del hallazgo, confirmaron que pudieron dar con su paradero y le llevaron tranquilidad a su familia, quien hacía 20 días no sabía nada de ella.

Explicaron que estaba en la casa de una amiga y que por falta de celular no se pudo comunicar con sus seres queridos.