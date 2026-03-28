    • 28 de marzo de 2026 - 17:08

    Escalofriantes amenazas en Santa Lucía: un hombre intimidó a su vecino y deberá pagarle $150 mil

    Un caso de amenazas en Santa Lucía terminó con acuerdo judicial. El acusado no podrá acercarse a la víctima y deberá indemnizarla.

    Las amenazas en Santa Lucía terminaron con restricciones y una compensación económica para la víctima. &nbsp;

    Las amenazas en Santa Lucía terminaron con restricciones y una compensación económica para la víctima.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave episodio de amenazas en Santa Lucía tuvo resoluciónreciente luego de que se confirmara un acuerdo entre las partes. El caso involucró a Lucio Gabriel Martos Mercado como acusado y a Gabriel Alejandro Córdoba como víctima, tras un hecho que generó fuerte temor.

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    El episodio ocurrió el 16 de agosto de 2025 en el departamento Santa Lucía. Martos interceptó a Córdoba en la vía pública y lo amenazó con robarle reiteradamente, incluso apuntando contra su familia.

    Amenazas en Santa Lucía y frases que encendieron la alarma

    De acuerdo a la denuncia, el acusado lanzó frases como “te voy a robar todo” y “vas a tener que irte de tu casa”, lo que agravó la situación por el nivel de violencia verbal. La víctima ya había tenido conflictos previos con Martos, quien contaba con antecedentes por hurto y tentativa de robo.

    El caso ya cuenta con resolución, ya que se alcanzó un acuerdo de conciliación. Uno de los aspectos más relevantes es que Córdoba recibirá una compensación económica por parte del acusado, en el marco del acuerdo. Se estableció el pago de $150.000 en dos cuotas de $75.000, con vencimientos fijados para abril y mayo de 2026.

    Además, se dispusieron medidas restrictivas para evitar nuevos hechos. Martos tiene prohibido acercarse, contactar o generar cualquier tipo de molestia hacia la víctima durante seis meses, incluyendo comunicaciones por redes sociales o a través de terceros.

    El caso generó inquietud entre vecinos, no solo por las amenazas sino por la particularidad del mensaje. La reiteración de advertencias sobre robos y el involucramiento de la familia de la víctima fueron claves para el impacto del hecho, que finalmente derivó en sanciones y medidas preventivas.

    Las amenazas en Santa Lucía terminaron con restricciones y una compensación económica para la víctima.

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