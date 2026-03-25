Fin de semana largo en San Juan: más de 600 detenidos en operativos policiales

Los procedimientos incluyeron controles en toda la provincia. Hubo aprehensiones por delitos, contravenciones y recuperación de motos robadas.

Durante el último fin de semana largo, la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo de prevención y control que dejó como saldo más de 600 personas detenidas entre causas penales y contravenciones.

El balance fue informado por el comisario general Sebastián Romero, jefe de la Unidad Coordinadora, en diálogo con Radio Sarmiento. Según detalló, los procedimientos se desarrollaron bajo la modalidad de “Barrio Seguro” y operativos nocturnos en distintos puntos de la provincia.

En total, participaron unos 300 efectivos policiales, con resultados que incluyeron 44 detenidos por delitos y más de 570 por contravenciones al Código de Faltas.

Entre las infracciones más frecuentes, Romero señaló los disturbios en la vía pública y el consumo de alcohol, conductas contempladas en distintos artículos de la normativa vigente. Además, se registraron 32 aprehensiones en flagrancia, principalmente vinculadas a arrebatos y robos en domicilios, donde la rápida intervención policial permitió detener a los sospechosos en el momento.

En cuanto a la distribución de los procedimientos, la mayor cantidad de contravenciones se concentró en el Gran San Juan, especialmente en los departamentos Rawson y Chimbas.