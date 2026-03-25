    • 25 de marzo de 2026 - 08:56

    Fin de semana largo en San Juan: más de 600 detenidos en operativos policiales

    Los procedimientos incluyeron controles en toda la provincia. Hubo aprehensiones por delitos, contravenciones y recuperación de motos robadas.

    Operativo Policía de San Juan.-
    Operativo Policía de San Juan.-

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante el último fin de semana largo, la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo de prevención y control que dejó como saldo más de 600 personas detenidas entre causas penales y contravenciones.

    Leé además

    Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan.

    El Gobierno de San Juan, en el debate por la Ley de Glaciares: "La minería puede impulsar el desarrollo de otras actividades"
    Turismo en San Juan. Dique Punta Negra.

    El turismo dejó $841 millones en San Juan durante el fin de semana largo: hubo más de 5.800 visitantes, según el Gobierno

    El balance fue informado por el comisario general Sebastián Romero, jefe de la Unidad Coordinadora, en diálogo con Radio Sarmiento. Según detalló, los procedimientos se desarrollaron bajo la modalidad de “Barrio Seguro” y operativos nocturnos en distintos puntos de la provincia.

    En total, participaron unos 300 efectivos policiales, con resultados que incluyeron 44 detenidos por delitos y más de 570 por contravenciones al Código de Faltas.

    Entre las infracciones más frecuentes, Romero señaló los disturbios en la vía pública y el consumo de alcohol, conductas contempladas en distintos artículos de la normativa vigente. Además, se registraron 32 aprehensiones en flagrancia, principalmente vinculadas a arrebatos y robos en domicilios, donde la rápida intervención policial permitió detener a los sospechosos en el momento.

    En cuanto a la distribución de los procedimientos, la mayor cantidad de contravenciones se concentró en el Gran San Juan, especialmente en los departamentos Rawson y Chimbas.

    Por otro lado, en los controles vehiculares realizados en rutas y calles, los efectivos lograron recuperar seis motocicletas que habían sido denunciadas como robadas durante los días previos.

    Desde la fuerza destacaron que estos operativos continuarán con el objetivo de reforzar la prevención del delito y mantener el orden en toda la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Clima en San Juan.

    Nubosidad variable y fuerte viento, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 25 de marzo

    upcn derroto en cinco maratonicos sets a monteros y vuelve a ser finalista de la liga de voley

    UPCN derrotó en cinco maratónicos sets a Monteros y vuelve a ser finalista de la Liga de Voley

    Emiten alerta por fuertes ráfagas de viento sur en San Juan.

    Alerta: Viento sur con ráfagas de 85 km/h afectará al Gran San Juan

    san juan se prepara para el 3° festival por la visibilidad trans que llega con una interesante diversidad de propuestas

    San Juan se prepara para el 3° Festival por la Visibilidad Trans que llega con una interesante diversidad de propuestas