Horror en Villa La Angostura: acusan a un hombre de matar a su hija de 3 años

Una niña de 3 años fue asesinada este sábado por la noche en una vivienda de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, y su padre quedó internado bajo custodia policial luego de autolesionarse. La Justicia investiga el homicidio de la menor y ordenó peritajes en la casa donde ocurrió el ataque, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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El hombre fue atendido inicialmente en el Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura y luego derivado al Hospital Dr. Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, debido a la gravedad de su cuadro. Esta grave y permanece internado con una herida profunda en el cuello.

Fuentes vinculadas con la causa, en la que intervino la Comisaría 28 de Villa La Angostura, confirmaron al medio local que el sospechoso, su pareja y la niña son oriundos de Lamarque, una localidad de Río Negro.

Fuentes del caso indicaron a este medio que todo comenzó este fin de semana, cuando madre e hija viajaron a Villa Langostura para visitar al hombre que, actualmente, reside en esa localidad. Cuando la mujer le comunicó que debían regresar, el hombre se negó y en medio de una discusión con su pareja, en la que la agredió, sacó un cuchillo y degolló a la nena.

La fiscalía dispuso un allanamiento y peritajes en la vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre Del Chilco y Del Pehuén, para relevar el lugar y recolectar elementos de interés para la investigación.

En la escena trabajó personal de Criminalística del Poder Judicial de Neuquén y de Policía Forense, que realizararon los estudios necesarios para establecer la secuencia del ataque y las circunstancias de la muerte.

La investigación

En la pesquisa intervienen el fiscal Adrián De Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila, junto con efectivos de la Policía provincial. Los investigadores ya tomaron testimonios a personas que podrían aportar datos sobre lo ocurrido.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que el fiscal deberá esperar la evolución médica del imputado para realizar la formulación de cargos en su contra. Al mismo tiempo, se aguardan los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

En tanto, esta mañana, De Lillo pidió autorización a un juez de garantías para allanar esta mañana la vivienda donde ocurrió el hecho, con el objetivo de buscar el arma homicida, teléfonos celulares, ropa y rastros relacionados y cualquier otro elemento de interés para el caso.

El delito que se investiga es homicidio doblemente calificado por haber sido cometido contra un descendiente y por haber sido cometido con el propósito de causar un sufrimiento a una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja.