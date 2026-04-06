Iba a ser juzgado por balear a un vecino, pero su abogado faltó sin avisar y el debate se suspendió

Un insólito episodio obligó a suspender el inicio de un juicio por intento de asesinato de un vecino en Capital : el abogado defensor no se presentó a la audiencia pese a estar debidamente notificado y sin brindar ninguna justificación , según informaron fuentes judiciales.

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Según fuentes judiciales, el letrado Gabriel Rosales estaba correctamente designado y citado, pero no compareció de manera injustificada, lo que derivó en la suspensión del debate oral por una cuestión de incompetencia de la defensa en ese momento procesal .

Ante esta situación, se dispuso una nueva audiencia para este martes, aunque se prevé que la defensa oficial solicite una prórroga de al menos cinco días hábiles para poder estudiar el legajo antes de avanzar.

El juicio tiene como imputados a Ángel Paulo Neira, acusado de tentativa de homicidio, y a su pareja, Flavia Vargas, imputada por abuso de arma de fuego , en el marco de un violento ataque ocurrido en el Asentamiento Santa Bárbara .

El hecho se remonta a noviembre de 2024 , cuando en medio de una gresca Neira habría atacado a balazos a su vecino , Ezequiel Guzmán, dejándolo al borde de la muerte. De manera extraoficial, trascendió que el trasfondo del conflicto estaría vinculado a disputas por territorio y drogas.

En un primer momento fue detenida Vargas, quien si bien no habría sido quien disparó directamente contra la víctima, quedó implicada por efectuar disparos, lo que encuadra en el delito de abuso de arma. Días después, Neira fue arrestado y formalmente imputado.

Durante 2025 se llevaron adelante diversas audiencias vinculadas a la prisión preventiva y hasta se intentó cerrar el caso mediante un juicio abreviado, pero las negociaciones no prosperaron.

Finalmente, el fiscal Nicolás Schiattino, junto al ayudante fiscal Gustavo Cabral, dio por concluida la investigación y solicitó la elevación a juicio ante la jueza de Garantías Flavia Allende, quien resolvió que ambos acusados enfrenten el proceso.

Sin embargo, el inesperado faltazo del abogado defensor volvió a dilatar un caso que ya lleva más de un año y que busca esclarecer un ataque que estuvo a punto de terminar en homicidio.