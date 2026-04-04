Identificaron a la mujer que murió en un fuerte choque en Ruta 40 entre un camión y un auto

Se trata de una mujer de 69 años, oriunda de Mendoza. En el auto viajaban seis personas.

Con el correr de las horas, se conoció la identidad de la mujer que murió en el violento choque ocurrido este sábado por la mañana en Ruta 40, en el departamento Sarmiento.

Se trata de Teresa Brizuela, de 69 años, oriunda de Mendoza, quien perdió la vida en el lugar tras el impacto entre un camión y un Fiat Duna.

El siniestro se produjo alrededor de las 8, a unos 30 kilómetros antes del control de San Carlos, en una zona donde intervino personal policial y de emergencias.

CHOQUE RUTA 40 SARMIENTO1 Cómo ocurrió el trágico choque en Ruta 40 De acuerdo a las primeras informaciones, por motivos que aún se investigan, el camión colisionó con el automóvil en el que viajaban seis personas.

Tras el impacto, cuatro ocupantes fueron trasladados en ambulancia a un centro de salud. Según fuentes vinculadas al caso, los menores se encontrarían fuera de peligro, mientras que se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de los otros dos adultos.