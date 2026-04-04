    • 4 de abril de 2026 - 13:21

    Identificaron a la mujer que murió en un fuerte choque en Ruta 40 entre un camión y un auto

    Se trata de una mujer de 69 años, oriunda de Mendoza. En el auto viajaban seis personas.

    Choque en Ruta 40, Sarmiento.

    Choque en Ruta 40, Sarmiento.

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    Se trata de Teresa Brizuela, de 69 años, oriunda de Mendoza, quien perdió la vida en el lugar tras el impacto entre un camión y un Fiat Duna.

    El siniestro se produjo alrededor de las 8, a unos 30 kilómetros antes del control de San Carlos, en una zona donde intervino personal policial y de emergencias.

    CHOQUE RUTA 40 SARMIENTO1

    Cómo ocurrió el trágico choque en Ruta 40

    De acuerdo a las primeras informaciones, por motivos que aún se investigan, el camión colisionó con el automóvil en el que viajaban seis personas.

    Tras el impacto, cuatro ocupantes fueron trasladados en ambulancia a un centro de salud. Según fuentes vinculadas al caso, los menores se encontrarían fuera de peligro, mientras que se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de los otros dos adultos.

    Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del siniestro vial que terminó en tragedia.

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