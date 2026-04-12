    • 12 de abril de 2026 - 23:05

    Inseguridad en Rawson: apuñalaron a un remisero para robarle

    La inseguridad en Rawson sumó otro hecho grave: cuatro pasajeros atacaron a un remisero, lo apuñalaron y le robaron el celular en el Barrio Río Blanco.

    La inseguridad en Rawson golpea otra vez: un remisero fue apuñalado durante un robo. Imagen ilustrativa.

    La inseguridad en Rawson golpea otra vez: un remisero fue apuñalado durante un robo. Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio de inseguridad en Rawson dejó a un remisero herido durante la madrugada, cuando fue atacado por cuatro pasajeros que había levantado en Capital. El chofer activó un sistema de emergencia tras el asalto.

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    El hecho ocurrió en el Barrio Río Blanco, donde los cuatro pasajeros —entre ellos una mujer— sorprendieron al conductor al finalizar el viaje. Lo golpearon brutalmente y le provocaron dos heridas con arma blanca, una en la espalda y otra en la mano, según relató la víctima.

    Inseguridad en Rawson: ataque y persecución

    Tras el ataque, los agresores escaparon con el celular del remisero. Sin embargo, el trabajador logró activar el sistema SOS, lo que permitió dar aviso a otros colegas. Se inició una rápida persecución con apoyo de remiseros y efectivos policiales, que culminó con la detención de uno de los sospechosos.

    El detenido es un joven de 18 años, quien fue trasladado a la Comisaría 35° y quedó a disposición de la Justicia de Flagrancia. Mientras tanto, el resto de los implicados logró darse a la fuga, por lo que continúa la investigación para dar con ellos.

    El remisero logró recuperar su teléfono y fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica por las heridas sufridas. A pesar de la gravedad del ataque, se encuentra fuera de peligro, informaron fuentes policiales.

    El episodio vuelve a encender las alarmas por la inseguridad en Rawson, especialmente durante la noche, y genera preocupación entre trabajadores del transporte que quedan expuestos a este tipo de situaciones.

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