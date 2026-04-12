Inseguridad en Rawson: apuñalaron a un remisero para robarle

La inseguridad en Rawson sumó otro hecho grave: cuatro pasajeros atacaron a un remisero, lo apuñalaron y le robaron el celular en el Barrio Río Blanco.

La inseguridad en Rawson golpea otra vez: un remisero fue apuñalado durante un robo. Imagen ilustrativa.

Un violento episodio de inseguridad en Rawson dejó a un remisero herido durante la madrugada, cuando fue atacado por cuatro pasajeros que había levantado en Capital. El chofer activó un sistema de emergencia tras el asalto.

El hecho ocurrió en el Barrio Río Blanco, donde los cuatro pasajeros —entre ellos una mujer— sorprendieron al conductor al finalizar el viaje. Lo golpearon brutalmente y le provocaron dos heridas con arma blanca, una en la espalda y otra en la mano, según relató la víctima.

Inseguridad en Rawson: ataque y persecución Tras el ataque, los agresores escaparon con el celular del remisero. Sin embargo, el trabajador logró activar el sistema SOS, lo que permitió dar aviso a otros colegas. Se inició una rápida persecución con apoyo de remiseros y efectivos policiales, que culminó con la detención de uno de los sospechosos.

El detenido es un joven de 18 años, quien fue trasladado a la Comisaría 35° y quedó a disposición de la Justicia de Flagrancia. Mientras tanto, el resto de los implicados logró darse a la fuga, por lo que continúa la investigación para dar con ellos.

El remisero logró recuperar su teléfono y fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica por las heridas sufridas. A pesar de la gravedad del ataque, se encuentra fuera de peligro, informaron fuentes policiales.