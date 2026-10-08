Juicio por Maradona: en su alegato, la Fiscalía pidió 12 años de cárcel para Luque y 8 para Cosachov

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entró en su etapa más decisiva con un pedido concreto de penas. La Fiscalía solicitó 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y 8 años para la psiquiatra Agustina Cosachov , dos de los principales acusados por la atención que recibió el exfutbolista durante sus últimos días.

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Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren mantuvieron para ambos la acusación por homicidio con dolo eventual , figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. La acusación sostiene que los profesionales conocían el delicado estado de salud de Maradona y, aun así, no adoptaron las medidas necesarias para evitar un desenlace que, según la hipótesis fiscal, podía prevenirse.

La situación más comprometida quedó planteada para Leopoldo Luque , para quien la Fiscalía reclamó 12 años de prisión. Durante el alegato, Ferrari cuestionó especialmente las decisiones tomadas alrededor de la internación domiciliaria y sostuvo que el neurocirujano tuvo un rol central dentro del esquema médico que rodeaba a Maradona.

Además de los 12 años de prisión , la Fiscalía pidió para Luque una inhabilitación de 10 años para ejercer la Medicina .

La acusación remarcó que no se profundizaron estudios que habían sido recomendados, que no se avanzó con una internación en un centro de mayor complejidad y que Maradona terminó instalado en una vivienda que, según la Fiscalía, no contaba con la estructura médica necesaria para un paciente de su condición.

Luque, en cambio, sostuvo durante el juicio que no era el responsable integral de la salud del Diez y que su vínculo profesional estaba limitado a su especialidad como neurocirujano. En una de sus últimas declaraciones también afirmó que su relación con Maradona estaba atravesada por la admiración personal y negó haberse acercado por fama o dinero.

Ocho años para Cosachov y 10 para Forlini

Para Agustina Cosachov, la Fiscalía pidió una condena de 8 años de prisión. La psiquiatra también quedó encuadrada en homicidio con dolo eventual y fue señalada por su participación en el seguimiento de Maradona durante la internación domiciliaria.

En su defensa, Cosachov sostuvo durante el proceso que había solicitado una internación domiciliaria con mayores recursos y que parte de esas condiciones no se cumplieron. También cuestionó que se le atribuyera una responsabilidad médica general sobre el paciente.

La acusación fiscal alcanzó además a Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, para quien solicitó 10 años de prisión, también bajo la figura de homicidio con dolo eventual.

Qué pidió la Fiscalía para los otros acusados

El alegato también marcó diferencias respecto de otros integrantes del equipo. Para Carlos Díaz, Mariano Perroni y Ricardo Almirón, la Fiscalía planteó una calificación de homicidio culposo, es decir, una figura distinta y menos gravosa que el dolo eventual. En cambio, adelantó que no acusará al médico clínico Pedro Di Spagna.

En cuanto a las penas, los fiscales pidieron 5 años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y 4 años de prisión tanto para el enfermero Ricardo Omar Almirón como para Mariano Perroni, su jefe y coordinador de enfermería.

Ese cambio de escenario modifica sustancialmente el cuadro con el que los siete acusados habían llegado al debate oral, cuando todos estaban imputados por homicidio simple con dolo eventual.

Verónica Ojeda pidió “penas duras”

Antes del comienzo de los alegatos, Verónica Ojeda volvió a reclamar una respuesta contundente de la Justicia. La expareja de Maradona y madre de Dieguito Fernando apuntó especialmente contra Luque y Cosachov y expresó: “Espero penas duras”.

Verónica Ojeda llegando a los tribunales de San Isidro para presenciar una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego.

La audiencia forma parte del tramo final del proceso. Una vez que terminen los alegatos de la Fiscalía y de las querellas, será el turno de las defensas. Recién después el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro quedará en condiciones de deliberar y resolver la responsabilidad penal de cada acusado.